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росіяни розробили план мілітаризації дітей на окупованій Херсонщині - ЦНС

Київ • УНН

 • 364 перегляди

Окупанти на Херсонщині склали план залучення підлітків до мілітарної гри "зарніца", готуючи з них майбутніх бійців російської армії. Відповідальними за набір підлітків призначили прокремлівський "рух перших", плануючи залучити до 2 тисяч дітей та відправити їх до таборів у росії.

росіяни розробили план мілітаризації дітей на окупованій Херсонщині - ЦНС

На тимчасово окупованій Херсонщині окупанти склали план залучення дітей до мілітарної гри "зарніца". Школярів примусово затягують до буцімто гри, щоб виховувати потеційних бійців російської армії. Про це УНН повідомляє  посиланням не Центр національного спротиву.

Деталі

Повідомляється, що відповідальним за набір підлітків призначили прокремлівський "рух перших". Під егідою міністерства нападу рф планують залучити до 2 000 дітей і відправити їх до мілітарних таборів у росії.

Відбір проводиться не лише через ідеологію - часто під примусом або обманом. Це черговий крок у мілітаризації українських дітей і спроба виховати нове покоління лояльне до окупанта

Окупанти на ТОТ України хочуть сформувати армію дітей-дронерів - ЦНС22.06.25, 13:13 • 3634 перегляди

Лілія Набока

Лілія Набока

СуспільствоВійна
Херсонська область
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