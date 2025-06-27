На тимчасово окупованій Херсонщині окупанти склали план залучення дітей до мілітарної гри "зарніца". Школярів примусово затягують до буцімто гри, щоб виховувати потеційних бійців російської армії. Про це УНН повідомляє посиланням не Центр національного спротиву.

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Повідомляється, що відповідальним за набір підлітків призначили прокремлівський "рух перших". Під егідою міністерства нападу рф планують залучити до 2 000 дітей і відправити їх до мілітарних таборів у росії.

Відбір проводиться не лише через ідеологію - часто під примусом або обманом. Це черговий крок у мілітаризації українських дітей і спроба виховати нове покоління лояльне до окупанта

Окупанти на ТОТ України хочуть сформувати армію дітей-дронерів - ЦНС