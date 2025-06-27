Россияне разработали план милитаризации детей на оккупированной Херсонщине - ЦНС

На временно оккупированной Херсонщине оккупанты составили план привлечения детей к милитаристской игре "Зарница". Школьников принудительно вовлекают в игру, чтобы воспитывать потенциальных бойцов российской армии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Детали

Сообщается, что ответственным за набор подростков назначили прокремлевское "движение первых". Под эгидой министерства нападения РФ планируют привлечь до 2 000 детей и отправить их в милитаристские лагеря в России.

Отбор проводится не только через идеологию – часто под принуждением или обманом. Это очередной шаг в милитаризации украинских детей и попытка воспитать новое поколение, лояльное к оккупанту.

Оккупанты на ВОТ Украины хотят сформировать армию детей-дронеров - ЦНС