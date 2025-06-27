Россияне разработали план милитаризации детей на оккупированной Херсонщине - ЦНС
Киев • УНН
Оккупанты на Херсонщине составили план привлечения подростков к милитарной игре "Зарница", готовя из них будущих бойцов российской армии. Ответственными за набор подростков назначили прокремлевское "Движение первых", планируя привлечь до 2 тысяч детей и отправить их в лагеря в России.
На временно оккупированной Херсонщине оккупанты составили план привлечения детей к милитаристской игре "Зарница". Школьников принудительно вовлекают в игру, чтобы воспитывать потенциальных бойцов российской армии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Детали
Сообщается, что ответственным за набор подростков назначили прокремлевское "движение первых". Под эгидой министерства нападения РФ планируют привлечь до 2 000 детей и отправить их в милитаристские лагеря в России.
Отбор проводится не только через идеологию – часто под принуждением или обманом. Это очередной шаг в милитаризации украинских детей и попытка воспитать новое поколение, лояльное к оккупанту.
Оккупанты на ВОТ Украины хотят сформировать армию детей-дронеров - ЦНС22.06.25, 13:13 • 3634 просмотра