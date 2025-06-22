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Оккупанты на ВОТ Украины хотят сформировать армию детей-дронеров - ЦНС

Киев • УНН

 • 168 просмотра

путин принял решение провести в 2026 году чемпионат по управлению боевыми дронами для детей в возрасте от 7 лет, позволяя им получать "спортивные звания". Участие также будут принимать дети с временно оккупированных территорий Украины, что является новым уровнем милитаризации со стороны кремля.

Оккупанты на ВОТ Украины хотят сформировать армию детей-дронеров - ЦНС

кремль планирует в следующем году провести чемпионат по управлению боевыми дронами среди детей от 7 лет – такое решение принял лично российский диктатор владимир путин, приказав снизить возрастной порог участников. Участие будут принимать и дети на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает УНН.

В 2026 году россия планирует провести чемпионат по пилотированию боевых дронов для детей в возрасте от 7 лет! Это решение лично принял Путин — он приказал снизить минимальный возраст участников с 10 до 7 лет и разрешить им получать "спортивные звания"-

- говорится в сообщении.

Детали

Как указано, "значительная часть украинских детей из ВТО уже готовится к этому событию".

Это - новый уровень милитаризации детей страны-террориста. Кремль вливает миллиарды в подготовку будущих солдат еще до школы. А на временно оккупированных территориях Украины детей тотально обрабатывают пропагандой — из них лепят пушечное мясо для чужой войны 

- отметили в ЦНС.

Кремль планирует "перевоспитать" 56 тысяч украинских детей в "Артеке" - ЦНС21.06.25, 01:10 • 10817 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

Война
Украина
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