кремль планирует в следующем году провести чемпионат по управлению боевыми дронами среди детей от 7 лет – такое решение принял лично российский диктатор владимир путин, приказав снизить возрастной порог участников. Участие будут принимать и дети на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает УНН.

В 2026 году россия планирует провести чемпионат по пилотированию боевых дронов для детей в возрасте от 7 лет! Это решение лично принял Путин — он приказал снизить минимальный возраст участников с 10 до 7 лет и разрешить им получать "спортивные звания"- - говорится в сообщении.

Детали

Как указано, "значительная часть украинских детей из ВТО уже готовится к этому событию".

Это - новый уровень милитаризации детей страны-террориста. Кремль вливает миллиарды в подготовку будущих солдат еще до школы. А на временно оккупированных территориях Украины детей тотально обрабатывают пропагандой — из них лепят пушечное мясо для чужой войны - отметили в ЦНС.

Кремль планирует "перевоспитать" 56 тысяч украинских детей в "Артеке" - ЦНС