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Окупанти на ТОТ України хочуть сформувати армію дітей-дронерів - ЦНС

Київ • УНН

 • 582 перегляди

путін ухвалив рішення провести у 2026 році чемпіонат з керування бойовими дронами для дітей віком від 7 років, дозволяючи їм отримувати "спортивні звання". Участь також братимуть діти з тимчасово окупованих територій України, що є новим рівнем мілітаризації з боку кремля.

Окупанти на ТОТ України хочуть сформувати армію дітей-дронерів - ЦНС

кремль планує наступного року провести чемпіонат з керування бойовими дронами серед дітей від 7 років - таке рішення ухвалив особисто російський диктатор володимир путін, наказавши знизити віковий поріг учасників. Участь братимуть і діти на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомив Центр національного спротиву, передає УНН.

У 2026 році росія планує провести чемпіонат із пілотування бойових дронів для дітей віком від 7 років! Це рішення особисто прийняв путін — він наказав знизити мінімальний вік учасників з 10 до 7 років і дозволити їм отримувати "спортивні звання"-

- ідеться у дописі.

Деталі

Як вказано, "значна частина українських дітей із ТОТ вже готується до цієї події".

Це - новий рівень мілітаризації дітей країни-терориста. Кремль вливає мільярди у підготовку майбутніх солдатів ще до школи. А на тимчасово окупованих територіях України дітей тотально обробляють пропагандою — з них ліплять гарматне м’ясо для чужої війни 

- наголосили у ЦНС.

Кремль планує "перевиховати" 56 тисяч українських дітей в "Артеку" - ЦНС21.06.25, 01:10 • 10818 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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