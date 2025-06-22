Окупанти на ТОТ України хочуть сформувати армію дітей-дронерів - ЦНС

кремль планує наступного року провести чемпіонат з керування бойовими дронами серед дітей від 7 років - таке рішення ухвалив особисто російський диктатор володимир путін, наказавши знизити віковий поріг учасників. Участь братимуть і діти на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомив Центр національного спротиву, передає УНН.

У 2026 році росія планує провести чемпіонат із пілотування бойових дронів для дітей віком від 7 років! Це рішення особисто прийняв путін — він наказав знизити мінімальний вік учасників з 10 до 7 років і дозволити їм отримувати "спортивні звання"- - ідеться у дописі.

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Як вказано, "значна частина українських дітей із ТОТ вже готується до цієї події".

Це - новий рівень мілітаризації дітей країни-терориста. Кремль вливає мільярди у підготовку майбутніх солдатів ще до школи. А на тимчасово окупованих територіях України дітей тотально обробляють пропагандою — з них ліплять гарматне м’ясо для чужої війни - наголосили у ЦНС.

Кремль планує "перевиховати" 56 тисяч українських дітей в "Артеку" - ЦНС