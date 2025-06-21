Кремль планує "перевиховати" 56 тисяч українських дітей в "Артеку" - ЦНС
Київ • УНН
росія планує "перевиховати" 56 тисяч українських дітей до 2026 року в таборі "Артек" під виглядом відпочинку. Цей злочин є системним знищенням української ідентичності та порушенням Женевських конвенцій.
Кремль планує у 2026 році перевиховати 56 тисяч українських дітей під виглядом відпочинку в "Артеку". Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.
У 2026 році Кремль хоче "оздоровити" 56 000 дітей у підсанкційному "Артеку". Це не про відпочинок. Це - про системне знищення української ідентичності
Зазначається, що підсанкційний "Артек" давно став фабрикою російської пропаганди: мілітаризм, "культ сили", ідеологія ненависті до всього українського.
"Влада рф заявляє прямо: дітей із ТОТ хочуть інтегрувати в "русскій мір". Це - злочин. Пряме порушення Женевських конвенцій", - наголошують у ЦНС.
Нагадаємо
Президент України запровадив санкції проти 9 юросіб, включно з табором "Артек" в Криму, та 58 фізичних осіб, причетних до депортації українських дітей. Санкції передбачають блокування активів та обмеження торгівлі.
У тимчасово окупованому Криму росія організувала так званий "дитячий саміт миру" в таборі "Артек", який перебуває під санкціями.
У Міжнародному дитячому центрі "Артек" в анексованому Криму планують встановити систему виявлення та електронної протидії безпілотним літальним апаратам з бюджетом в 97,8 мільйона рублів і не менше ніж 10 співробітниками для її експлуатації.