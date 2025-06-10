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США скоротять фінансування військової допомоги Україні в оборонному бюджеті на 2026 рік - Гегсет
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США скоротять фінансування військової допомоги Україні в оборонному бюджеті на 2026 рік - Гегсет

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Зеленський ввів санкції проти "Артеку" та 58 осіб за депортацію українських дітей

Київ • УНН

 • 13553 перегляди

Президент України запровадив санкції проти 9 юросіб, включно з табором "Артек" в Криму, та 58 фізичних осіб, причетних до депортації українських дітей. Санкції передбачають блокування активів та обмеження торгівлі.

Зеленський ввів санкції проти "Артеку" та 58 осіб за депортацію українських дітей

Президент України Володимир Зеленський ввів персональні санкції проти 9 юридичних осіб, серед яких табір "Артек" у тимчасово окупованому Криму, а також проти 58 фізичних осіб, які, зокрема, причетні до депортації українських дітей. Про це йдеться в указі Президента №395/2025, передає УНН.

Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10 червня 2025 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів 

- йдеться в указі.

Відповідно до указу, санкції були накладені на 9 юридичних осіб, зокрема на:

  • Федеральний державний бюджетний навчальний заклад "Міжнародний дитячий центр "Артек" в тимчасово окупованому Криму;
    • загальноросійський громадсько-державний рух дітей і молоді "Рух перших";
      • регіональне відділення загальноросійського громадськодержавного руху дітей і молоді "Рух перших" Херсонської області;
        • автономну некомерційну організацію "Центр гуманітарних та культурних ініціатив "Рассвєт";
          • Федеральний державний бюджетний освітній заклад вищої освіти "Мелітопольський державний університет" в тимчасово окупованому Мелітополі;
            • загальноросійську громадсько-державну просвітницьку організацію "Російське товариство "Знання";
              • регіональне відділення загальноросійської громадськодержавної організації "Добровільне товариство сприяння армії, авіації і флоту росії міста Севастополя";
                • автономну некомерційну організацію додаткової професійної освіти "Морський інноваційний центр регіонального відділення загальноросійської громадсько-державної організації "Добровільне товариство сприяння армії, авіації і флоту росії міста Севастополя";
                  • всеросійську громадську організацію морських піхотинців "Тайфун".

                    Також санкції були введені на 58 фізичних осіб, серед яких:

                    • Сергій Гаврильчук - директор державного бюджетного освітнього закладу додаткової освіти Республіки Крим "Регіональний центр з підготовки до військової служби та військово-патріотичного виховання";
                      • Ірина Агеєва - уповноважена з прав дитини в Калузькій області;
                        • Роман Альохін - радник уряду курської області рф на громадських засадах;
                          • Алевтина Андрєєва - уповноважена з прав дитини в Мурманській області;
                            • Фідаїль Бікбулатов - тимчасовий виконувач обов'язків начальника регіонального штабу Всеросійського дитячо-юнацького руху "Юнармія" Запорізької області;
                              • Людмила Болотаєва - перший заступник голови уряду московської області;
                                • Олена Вербовська - керівник Відділу у справах сім’ї і дітей адміністрації міста Донецька;
                                  • Назарій Доманін - голова ради регіонального відділення загальноросійського громадсько-державного руху дітей та молоді "Рух перших" Херсонської області;
                                    • Вадим Ільмієв - міністр охорони здоров'я Херсонської області" з 2022 по 2025 рік; перебуває під російським слідством через дуже великі суми привласнення коштів;
                                      • Олег Моргун - колишній мер Маріуполя, який був призначений окупаційною владою;
                                        • Сергій Новиков - член корпорації “Росатом”.

                                          Санкції передбачають позбавлення державних нагород України, блокування активів, обмеження торговельних операцій тощо.

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                                          До 18 пакета санкції Європейського Союзу проти росії увійде, зокрема, заборона на транзакції для "Північного потоку — 1" та "Північного потоку — 2" та додання до списку ще 77 суден, які є частиною російського тіньового флоту.

                                          Павло Башинський

                                          Павло Башинський

                                          ВійнаПолітика
                                          Північний потік — 2
                                          Рада національної безпеки і оборони України
                                          Європейський Союз
                                          Володимир Зеленський
                                          Tesla
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                                          Brent Oil
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