Зеленский ввел санкции против "Артека" и 58 человек за депортацию украинских детей
Киев • УНН
Президент Украины ввел санкции против 9 юрлиц, включая лагерь "Артек" в Крыму, и 58 физических лиц, причастных к депортации украинских детей. Санкции предусматривают блокировку активов и ограничение торговли.
Президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции против 9 юридических лиц, среди которых лагерь "Артек" во временно оккупированном Крыму, а также против 58 физических лиц, которые, в частности, причастны к депортации украинских детей. Об этом говорится в указе Президента №395/2025, передает УНН.
Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июня 2025 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры
Согласно указу, санкции были наложены на 9 юридических лиц, в частности на:
- Федеральное государственное бюджетное учебное заведение "Международный детский центр "Артек" во временно оккупированном Крыму;
- общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых";
- региональное отделение общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" Херсонской области;
- автономную некоммерческую организацию "Центр гуманитарных и культурных инициатив "Рассвет";
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Мелитопольский государственный университет" во временно оккупированном Мелитополе;
- общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию "Российское общество "Знание";
- региональное отделение общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту россии города Севастополя";
- автономную некоммерческую организацию дополнительного профессионального образования "Морской инновационный центр регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту россии города Севастополя";
- всероссийскую общественную организацию морских пехотинцев "Тайфун".
Также санкции были введены на 58 физических лиц, среди которых:
- Сергей Гаврильчук - директор государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Республики Крым "Региональный центр по подготовке к военной службе и военно-патриотическому воспитанию";
- Ирина Агеева - уполномоченная по правам ребенка в Калужской области;
- Роман Алехин - советник правительства курской области рф на общественных началах;
- Алевтина Андреева - уполномоченная по правам ребенка в Мурманской области;
- Фидаиль Бикбулатов - временный исполняющий обязанности начальника регионального штаба Всероссийского детско-юношеского движения "Юнармия" Запорожской области;
- Людмила Болотаева - первый заместитель председателя правительства московской области;
- Елена Вербовская - руководитель Отдела по делам семьи и детей администрации города Донецка;
- Назарий Доманин - председатель совета регионального отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" Херсонской области;
- Вадим Ильмиев - министр здравоохранения Херсонской области" с 2022 по 2025 год; находится под российским следствием из-за очень больших сумм присвоения средств;
- Олег Моргун - бывший мэр Мариуполя, который был назначен оккупационными властями;
- Сергей Новиков - член корпорации “Росатом”.
Санкции предусматривают лишение государственных наград Украины, блокирование активов, ограничение торговых операций и тому подобное.
Напомним
В 18 пакет санкции Европейского Союза против россии войдет, в частности, запрет на транзакции для "Северного потока — 1" и "Северного потока — 2" и добавление в список еще 77 судов, которые являются частью российского теневого флота.