Зеленский ввел санкции против "Артека" и 58 человек за депортацию украинских детей

Президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции против 9 юридических лиц, среди которых лагерь "Артек" во временно оккупированном Крыму, а также против 58 физических лиц, которые, в частности, причастны к депортации украинских детей. Об этом говорится в указе Президента №395/2025, передает УНН.

Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июня 2025 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры - говорится в указе.

Согласно указу, санкции были наложены на 9 юридических лиц, в частности на:

Федеральное государственное бюджетное учебное заведение "Международный детский центр "Артек" во временно оккупированном Крыму;

общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых";

региональное отделение общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" Херсонской области;

автономную некоммерческую организацию "Центр гуманитарных и культурных инициатив "Рассвет";

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Мелитопольский государственный университет" во временно оккупированном Мелитополе;

общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию "Российское общество "Знание";

региональное отделение общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту россии города Севастополя";

автономную некоммерческую организацию дополнительного профессионального образования "Морской инновационный центр регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту россии города Севастополя";

всероссийскую общественную организацию морских пехотинцев "Тайфун".

Также санкции были введены на 58 физических лиц, среди которых:

Сергей Гаврильчук - директор государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Республики Крым "Региональный центр по подготовке к военной службе и военно-патриотическому воспитанию";

Ирина Агеева - уполномоченная по правам ребенка в Калужской области;

Роман Алехин - советник правительства курской области рф на общественных началах;

Алевтина Андреева - уполномоченная по правам ребенка в Мурманской области;

Фидаиль Бикбулатов - временный исполняющий обязанности начальника регионального штаба Всероссийского детско-юношеского движения "Юнармия" Запорожской области;

Людмила Болотаева - первый заместитель председателя правительства московской области;

Елена Вербовская - руководитель Отдела по делам семьи и детей администрации города Донецка;

Назарий Доманин - председатель совета регионального отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" Херсонской области;

Вадим Ильмиев - министр здравоохранения Херсонской области" с 2022 по 2025 год; находится под российским следствием из-за очень больших сумм присвоения средств;

Олег Моргун - бывший мэр Мариуполя, который был назначен оккупационными властями;

Сергей Новиков - член корпорации “Росатом”.

Санкции предусматривают лишение государственных наград Украины, блокирование активов, ограничение торговых операций и тому подобное.

Напомним

В 18 пакет санкции Европейского Союза против россии войдет, в частности, запрет на транзакции для "Северного потока — 1" и "Северного потока — 2" и добавление в список еще 77 судов, которые являются частью российского теневого флота.