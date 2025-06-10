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Зеленский ввел санкции против "Артека" и 58 человек за депортацию украинских детей
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Зеленский ввел санкции против "Артека" и 58 человек за депортацию украинских детей

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Зеленский ввел санкции против "Артека" и 58 человек за депортацию украинских детей

Киев • УНН

 • 2932 просмотра

Президент Украины ввел санкции против 9 юрлиц, включая лагерь "Артек" в Крыму, и 58 физических лиц, причастных к депортации украинских детей. Санкции предусматривают блокировку активов и ограничение торговли.

Зеленский ввел санкции против "Артека" и 58 человек за депортацию украинских детей

Президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции против 9 юридических лиц, среди которых лагерь "Артек" во временно оккупированном Крыму, а также против 58 физических лиц, которые, в частности, причастны к депортации украинских детей. Об этом говорится в указе Президента №395/2025, передает УНН.

Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июня 2025 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры 

- говорится в указе.

Согласно указу, санкции были наложены на 9 юридических лиц, в частности на:

  • Федеральное государственное бюджетное учебное заведение "Международный детский центр "Артек" во временно оккупированном Крыму;
    • общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых";
      • региональное отделение общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" Херсонской области;
        • автономную некоммерческую организацию "Центр гуманитарных и культурных инициатив "Рассвет";
          • Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Мелитопольский государственный университет" во временно оккупированном Мелитополе;
            • общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию "Российское общество "Знание";
              • региональное отделение общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту россии города Севастополя";
                • автономную некоммерческую организацию дополнительного профессионального образования "Морской инновационный центр регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту россии города Севастополя";
                  • всероссийскую общественную организацию морских пехотинцев "Тайфун".

                    Также санкции были введены на 58 физических лиц, среди которых:

                    • Сергей Гаврильчук - директор государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Республики Крым "Региональный центр по подготовке к военной службе и военно-патриотическому воспитанию";
                      • Ирина Агеева - уполномоченная по правам ребенка в Калужской области;
                        • Роман Алехин - советник правительства курской области рф на общественных началах;
                          • Алевтина Андреева - уполномоченная по правам ребенка в Мурманской области;
                            • Фидаиль Бикбулатов - временный исполняющий обязанности начальника регионального штаба Всероссийского детско-юношеского движения "Юнармия" Запорожской области;
                              • Людмила Болотаева - первый заместитель председателя правительства московской области;
                                • Елена Вербовская - руководитель Отдела по делам семьи и детей администрации города Донецка;
                                  • Назарий Доманин - председатель совета регионального отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" Херсонской области;
                                    • Вадим Ильмиев - министр здравоохранения Херсонской области" с 2022 по 2025 год; находится под российским следствием из-за очень больших сумм присвоения средств;
                                      • Олег Моргун - бывший мэр Мариуполя, который был назначен оккупационными властями;
                                        • Сергей Новиков - член корпорации “Росатом”.

                                          Санкции предусматривают лишение государственных наград Украины, блокирование активов, ограничение торговых операций и тому подобное.

                                          Напомним

                                          В 18 пакет санкции Европейского Союза против россии войдет, в частности, запрет на транзакции для "Северного потока — 1" и "Северного потока — 2" и добавление в список еще 77 судов, которые являются частью российского теневого флота.

                                          Павел Башинский

                                          Павел Башинский

                                          Войнаполитика
                                          Северный поток — 2
                                          Совет национальной безопасности и обороны Украины
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                                          Владимир Зеленский
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                                          Brent Oil
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