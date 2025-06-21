Кремль планирует "перевоспитать" 56 тысяч украинских детей в "Артеке" - ЦНС

Кремль планирует в 2026 году перевоспитать 56 тысяч украинских детей под видом отдыха в "Артеке". Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

В 2026 году Кремль хочет "оздоровить" 56 000 детей в подсанкционном "Артеке". Это не об отдыхе. Это - о системном уничтожении украинской идентичности - говорится в сообщении.

Отмечается, что подсанкционный "Артек" давно стал фабрикой российской пропаганды: милитаризм, "культ силы", идеология ненависти ко всему украинскому.

"Власти рф заявляют прямо: детей из ТОТ хотят интегрировать в "русский мир". Это - преступление. Прямое нарушение Женевских конвенций", - отмечают в ЦНС.

Напомним

Президент Украины ввел санкции против 9 юрлиц, включая лагерь "Артек" в Крыму, и 58 физических лиц, причастных к депортации украинских детей. Санкции предусматривают блокировку активов и ограничение торговли.

В временно оккупированном Крыму россия организовала так называемый "детский саммит мира" в лагере "Артек", который находится под санкциями.

В Международном детском центре "Артек" в аннексированном Крыму планируют установить систему обнаружения и электронного противодействия беспилотным летательным аппаратам с бюджетом в 97,8 миллиона рублей и не менее чем 10 сотрудниками для ее эксплуатации.