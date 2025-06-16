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кремль проводить так званий "дитячий саміт миру" в підсанкційному "Артеку" - ЦНС

Київ • УНН

 • 1334 перегляди

В окупованому Криму росія організувала "дитячий саміт миру" в таборі "Артек". Мета – створити "правдивий образ росії", але це спроба легітимізувати агресора.

кремль проводить так званий "дитячий саміт миру" в підсанкційному "Артеку" - ЦНС

У тимчасово окупованому Криму росія організувала так званий "дитячий саміт миру" в таборі "Артек", який перебуває під санкціями. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Центру національного спротиву (ЦНС).

Деталі

У Центрі зазначили, що кремль знову намагається використати дітей у пропагандистських цілях.

росія знову намагається зобразити себе "миротворцем" використовуючи дітей у кремлівській пропаганді – цього разу на "дитячому саміті" в окупованому Криму

- йдеться в повідомленні.

Організатори заходу заявляють про участь 300 дітей із 30 країн, називаючи метою формування "правдивого образу росії" та "бачення майбутнього". Однак, за оцінкою Центру, це лише спроба легітимізувати державу-агресора.

Мета - "правдивий образ росії" та "бачення майбутнього". Насправді – спроба легітимізувати агресора та виховати нове покоління лояльних до кремля

- наголосили в ЦНС.

Особливу увагу звернули на те, як трансформувався сам табір.

"Артек", колись символ дитячої дружби, перетворили на інструмент мілітаризації: тут проводять військові ігри, зустрічі з воєнними злочинцями, прославляють агресію під виглядом "громадянського виховання

- заявили у Центрі.

Центр національного спротиву підсумував, що справжній мир прийде після деокупації українських територій та покарання злочинців.

Зеленський ввів санкції проти "Артеку" та 58 осіб за депортацію українських дітей10.06.25, 19:42 • 64726 переглядiв

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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Крим
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