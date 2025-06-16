кремль проводить так званий "дитячий саміт миру" в підсанкційному "Артеку" - ЦНС
Київ • УНН
В окупованому Криму росія організувала "дитячий саміт миру" в таборі "Артек". Мета – створити "правдивий образ росії", але це спроба легітимізувати агресора.
У тимчасово окупованому Криму росія організувала так званий "дитячий саміт миру" в таборі "Артек", який перебуває під санкціями. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Центру національного спротиву (ЦНС).
Деталі
У Центрі зазначили, що кремль знову намагається використати дітей у пропагандистських цілях.
росія знову намагається зобразити себе "миротворцем" використовуючи дітей у кремлівській пропаганді – цього разу на "дитячому саміті" в окупованому Криму
Організатори заходу заявляють про участь 300 дітей із 30 країн, називаючи метою формування "правдивого образу росії" та "бачення майбутнього". Однак, за оцінкою Центру, це лише спроба легітимізувати державу-агресора.
Мета - "правдивий образ росії" та "бачення майбутнього". Насправді – спроба легітимізувати агресора та виховати нове покоління лояльних до кремля
Особливу увагу звернули на те, як трансформувався сам табір.
"Артек", колись символ дитячої дружби, перетворили на інструмент мілітаризації: тут проводять військові ігри, зустрічі з воєнними злочинцями, прославляють агресію під виглядом "громадянського виховання
Центр національного спротиву підсумував, що справжній мир прийде після деокупації українських територій та покарання злочинців.
Зеленський ввів санкції проти "Артеку" та 58 осіб за депортацію українських дітей10.06.25, 19:42 • 64726 переглядiв