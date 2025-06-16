кремль проводит так называемый "детский саммит мира" в подсанкционном "Артеке" - ЦНС

$41.450.04
47.690.39
ukenru
Зеленский планирует обсудить с Трампом оборонный пакет, который Украина готова купить
13:59 • 10696 просмотра
Зеленский планирует обсудить с Трампом оборонный пакет, который Украина готова купить
Эксклюзив
12:56 • 26758 просмотра
Евро дорожает быстрее, чем доллар: почему гривна теряет позиции - объяснение финансового эксперта Елены Соседки
Эксклюзив
11:24 • 35287 просмотра
За почти пять лет Центром Шалимова проведено около 250 трансплантаций органов от посмертного донора
Эксклюзив
16 июня, 09:55 • 48868 просмотра
Связи нардепа Кузьминых с аптечным бизнесом должны проверить НАБУ и НАПК – адвокат
16 июня, 08:24 • 106665 просмотра
Зеленский предложил Руслана Кравченко на должность Генпрокурора: представление уже в Раде
Эксклюзив
16 июня, 07:14 • 65696 просмотра
День летнего солнцестояния: астролог дала советы, что делать для привлечения удачи
16 июня, 06:29 • 68549 просмотра
Генштаб: появилось новое Северо-Слобожанское направление из-за активизации врага на пограничье Сумской области
Эксклюзив
16 июня, 06:27 • 58195 просмотра
Неделя пути от напряжения к равновесию: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16–22 июня
16 июня, 05:14 • 55296 просмотра
Трамп встретится с Зеленским на саммите G7 - Axios
15 июня, 05:00 • 76370 просмотра
Результаты обучения учеников за границей будут признавать в Украине: закон вступил в силу
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3м/с
38%
748мм
Популярные новости
Меган Маркл показала нежное видео с принцем Гарри и детьми ко Дню отца16 июня, 07:59 • 98805 просмотра
Пока США замедлили помощь Украине, Европа наращивает ее – среди лидеров страны Скандинавии и Британия16 июня, 08:36 • 31245 просмотра
В Нью-Йорке выбрали лучшего двойника Педро Паскаля16 июня, 09:17 • 62560 просмотра
"Полный фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хочет обновить автопарк топовым Hyundai за средства налогоплательщиков16 июня, 09:34 • 96494 просмотра
Топ-5 летних салатов: простые рецепты для вкусного и полезного меню16 июня, 09:40 • 78992 просмотра
публикации
Топ-5 летних салатов: простые рецепты для вкусного и полезного меню16 июня, 09:40 • 79810 просмотра
"Полный фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хочет обновить автопарк топовым Hyundai за средства налогоплательщиков16 июня, 09:34 • 97376 просмотра
Лайфхаки для блогеров: как прокачать и упростить ведение блога 14 июня, 07:09 • 155033 просмотра
Скандалы в АРМА доказывают, что изменения нужно начинать с аудита и увольнения руководства13 июня, 12:08 • 226769 просмотра
Кузьминых продолжает лоббировать интересы фармзаводов: манипуляции под прикрытием заботы о пациентах13 июня, 08:36 • 284184 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Эммануэль Макрон
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Иран
Франция
Реклама
УНН Lite
Леся Никитюк официально подтвердила беременность нежным фото с животиком 15:30 • 5666 просмотра
В Нью-Йорке выбрали лучшего двойника Педро Паскаля16 июня, 09:17 • 63257 просмотра
Меган Маркл показала нежное видео с принцем Гарри и детьми ко Дню отца16 июня, 07:59 • 99473 просмотра
Подкаст Меган Маркл не выдержал конкуренции с критиками15 июня, 08:57 • 75602 просмотра
День отца и Всемирный день распространения информации о насилии над пожилыми людьми: что еще отмечают 15 июня15 июня, 06:40 • 70492 просмотра
Актуальное
Тесла Модель Y
Нефть марки Brent
Шахед-136
Калибр (семейство ракет)
Фокс Ньюс

кремль проводит так называемый "детский саммит мира" в подсанкционном "Артеке" - ЦНС

Киев • УНН

 • 1004 просмотра

В оккупированном Крыму россия организовала "детский саммит мира" в лагере "Артек". Цель – создать "правдивый образ россии", но это попытка легитимизировать агрессора.

кремль проводит так называемый "детский саммит мира" в подсанкционном "Артеке" - ЦНС

Во временно оккупированном Крыму россия организовала так называемый "детский саммит мира" в находящемся под санкциями лагере "Артек". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Центра национального сопротивления (ЦНС).

Детали

В Центре отметили, что кремль снова пытается использовать детей в пропагандистских целях.

россия снова пытается изобразить себя "миротворцем", используя детей в кремлевской пропаганде – на этот раз на "детском саммите" в оккупированном Крыму

- говорится в сообщении.

Организаторы мероприятия заявляют об участии 300 детей из 30 стран, называя целью формирование "правдивого образа россии" и "видения будущего". Однако, по оценке Центра, это лишь попытка легитимизировать государство-агрессора.

Цель - "правдивый образ россии" и "видение будущего". На самом деле – попытка легитимизировать агрессора и воспитать новое поколение лояльных к кремлю

- подчеркнули в ЦНС.

Особое внимание обратили на то, как трансформировался сам лагерь.

"Артек", когда-то символ детской дружбы, превратили в инструмент милитаризации: здесь проводят военные игры, встречи с военными преступниками, прославляют агрессию под видом "гражданского воспитания

- заявили в Центре.

Центр национального сопротивления подытожил, что настоящий мир придет после деоккупации украинских территорий и наказания преступников.

Зеленский ввел санкции против "Артека" и 58 человек за депортацию украинских детей10.06.25, 19:42 • 64726 просмотров

Андрей Кулик

Андрей Кулик

ВойнаНовости Мира
Крым
Владимир Зеленский
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9