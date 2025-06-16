кремль проводит так называемый "детский саммит мира" в подсанкционном "Артеке" - ЦНС
Киев • УНН
В оккупированном Крыму россия организовала "детский саммит мира" в лагере "Артек". Цель – создать "правдивый образ россии", но это попытка легитимизировать агрессора.
Во временно оккупированном Крыму россия организовала так называемый "детский саммит мира" в находящемся под санкциями лагере "Артек". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Центра национального сопротивления (ЦНС).
Детали
В Центре отметили, что кремль снова пытается использовать детей в пропагандистских целях.
россия снова пытается изобразить себя "миротворцем", используя детей в кремлевской пропаганде – на этот раз на "детском саммите" в оккупированном Крыму
Организаторы мероприятия заявляют об участии 300 детей из 30 стран, называя целью формирование "правдивого образа россии" и "видения будущего". Однако, по оценке Центра, это лишь попытка легитимизировать государство-агрессора.
Цель - "правдивый образ россии" и "видение будущего". На самом деле – попытка легитимизировать агрессора и воспитать новое поколение лояльных к кремлю
Особое внимание обратили на то, как трансформировался сам лагерь.
"Артек", когда-то символ детской дружбы, превратили в инструмент милитаризации: здесь проводят военные игры, встречи с военными преступниками, прославляют агрессию под видом "гражданского воспитания
Центр национального сопротивления подытожил, что настоящий мир придет после деоккупации украинских территорий и наказания преступников.
Зеленский ввел санкции против "Артека" и 58 человек за депортацию украинских детей10.06.25, 19:42 • 64726 просмотров