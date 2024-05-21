Дитячий табір "Артек" в окупованому Криму витратить майже 100 млн рублів на систему захисту від безпілотників
Київ • УНН
У Міжнародному дитячому центрі "Артек" в анексованому Криму планують встановити систему виявлення та електронної протидії безпілотним літальним апаратам з бюджетом в 97,8 мільйона рублів і не менше ніж 10 співробітниками для її експлуатації.
У міжнародному дитячому центрі "Артек", що на південному узбережжі анексованого Криму, планують встановити систему захисту від БПЛА. Тендер на відповідні послуги "Верстка" виявила на порталі держзакупівель рф, передає УНН.
Деталі
Згідно з документами, підрядник має встановити на території центру "засоби виявлення та радіоелектронного впливу" на безпілотники. Про які саме комплекси йдеться в документах не уточнюється, проте там говориться, що загальна кількість операторів системи та персоналу, що її обслуговує, становитиме не менше 10 осіб.
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За даними "Верстки", ввести систему в експлуатацію планується не пізніше ніж 10 грудня. Бюджетна установа готова витратити на неї 97,8 млн рублів.
Додамо
В останні місяці Україна проводить масовані атаки безпілотників по території росії та Криму. Наприклад, 17 травня російське міноборони рф повідомило про рекордну атаку, в якій було задіяно як мінімум 102 БПЛА.
Незважаючи на те, що Крим є однією з основних цілей для ударів безпілотників, російська влада не відмовляється від проведення змін у дитячих таборах півострова. Навпаки, у той самий "Артек" масово спрямовують дітей із бєлгородської області. Лише за літо 2023 року центр прийняв понад 13 тисяч дітей.