Окупанти у Криму розподілили для "героїв сво" вже 1500 земельних ділянок - Центр спротиву
Київ • УНН
Окупанти в Криму вже розподілили 1500 земельних ділянок, що належать місцевому корінному населенню, між учасниками загарбницької війни в Україні.
Чотири земельні масиви на території тимчасово окупованого Криму вже розподілені між учасниками загарбницької війни в Україні. Це 1500 земельних ділянок, які належали місцевим корінним мешканцям. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що чотири земельні масиви на території тимчасово окупованого Криму вже сформовані та розподілені між учасниками загарбницької війни в Україні. Це 1500 земельних ділянок, які належали місцевим корінним мешканцям, але через махінації з російськими паспортами та документацією не були "належно оформлені". Масиви розташовані в Сакському та Чорноморському районах.
Так кремль проводить неприхований геноцид корінних народів Криму. Без російського папірця ти просто залишаєшся без жодних прав, а все твоє майно стає власністю військових злочинців,
Нагадаємо
Кремль обіцяє майбутнім загарбникам по 2 гектари окупованої української землі в Донецькій і Херсонській областях за вступ до лав російської армії й відправку на війну в Україну.