кремль обіцяє майбутнім загарбникам по 2 гектари окупованої землі за вступ до лав армії рф - Центр спротиву
Київ • УНН
Кремль обіцяє майбутнім загарбникам по 2 гектари окупованої української землі в Донецькій і Херсонській областях за вступ до лав російської армії і відправку на війну в Україну.
кремль роздає обіцянки майбутнім загарбникам видати по 2 гектари окупованої української землі у Донецькій та Херсонській областях кожному. Головною умовою є вступ до лав армії рф з подальшою відправкою на війну в Україну. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
кремль вирішив як ще заохотити свій люд іти воювати в Україну. Тепер окупанти будуть роздавати по два гектари української землі кожному учаснику сво. Насамперед йде мова про південні частини Донеччини та Херсонщину,
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Зазначається, що нещодавно на тимчасово окупованих територіях України запрацювали "державні житлові інспекції", метою яких є виявлення порожніх квартир, чи квартир чиї власники покинули регіон. Надалі такі квартири оголошують "безгосподарчими" та "націоналізують".
Щоправда, роздавати "героям" вже не роздають, а продають за немалі гроші. Те саме відбуватиметься із роздачею землі.
У кремлі дуже добре знають, що тривалість життя російського м’яса не перевищує восьми тижнів,
Нагадаємо
Колаборанти незаконно захоплюють та продають російським "інвесторам" українські землі на Азовському узбережжі, зокрема пансіонати, бази відпочинку та рекреаційні зони.