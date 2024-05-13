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кремль обіцяє майбутнім загарбникам по 2 гектари окупованої землі за вступ до лав армії рф - Центр спротиву

кремль обіцяє майбутнім загарбникам по 2 гектари окупованої землі за вступ до лав армії рф - Центр спротиву

Київ • УНН

 • 21058 перегляди

Кремль обіцяє майбутнім загарбникам по 2 гектари окупованої української землі в Донецькій і Херсонській областях за вступ до лав російської армії і відправку на війну в Україну.

кремль роздає обіцянки майбутнім загарбникам видати по 2 гектари окупованої української землі у Донецькій та Херсонській областях кожному. Головною умовою є вступ до лав армії рф з подальшою відправкою на війну в Україну. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

кремль вирішив як ще заохотити свій люд іти воювати в Україну. Тепер окупанти будуть роздавати по два гектари української землі кожному учаснику сво. Насамперед йде мова про південні частини Донеччини та Херсонщину,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що нещодавно на тимчасово окупованих територіях України запрацювали "державні житлові інспекції", метою яких є виявлення порожніх квартир, чи квартир чиї власники покинули регіон. Надалі такі квартири оголошують "безгосподарчими" та "націоналізують".

Щоправда, роздавати "героям" вже не роздають, а продають за немалі гроші. Те саме відбуватиметься із роздачею землі.

У кремлі дуже добре знають, що тривалість життя російського м’яса не перевищує восьми тижнів,

- пояснили у ЦНС.

Нагадаємо

Колаборанти незаконно захоплюють та продають російським "інвесторам" українські землі на Азовському узбережжі, зокрема пансіонати, бази відпочинку та рекреаційні зони.

Ольга Розгон

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