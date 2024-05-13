кремль раздает обещания будущим захватчикам выдать по 2 гектара оккупированной украинской земли в Донецкой и Херсонской областях каждому. Главным условием является вступление в ряды армии рф с последующей отправкой на войну в Украину. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

кремль решил как еще поощрить свой люд идти воевать в Украину. Теперь оккупанты будут раздавать по два гектара украинской земли каждому участнику сво. Прежде всего речь идет о южных частях Донецкой и Херсонской областей, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что недавно на временно оккупированных территориях Украины заработали "государственные жилищные инспекции", целью которых является выявление пустых квартир, или квартир чьи владельцы покинули регион. В дальнейшем такие квартиры объявляют "бесхозными" и "национализируют".

Правда, раздавать "героям" уже не раздают, а продают за немалые деньги. То же самое будет происходить с раздачей земли.

В кремле очень хорошо знают, что продолжительность жизни российского мяса не превышает восьми недель, - объяснили в ЦНС.

Напомним

Коллаборационисты незаконно захватывают и продают российским "инвесторам" украинские земли на Азовском побережье, в частности пансионаты, базы отдыха и рекреационные зоны.