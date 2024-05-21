Оккупанты в Крыму распределили для " героев свое уже 1500 земельных участков-Центр сопротивления

Четыре земельных массива на территории временно оккупированного Крыма уже распределены между участниками захватнической войны в Украине. Это 1500 земельных участков, принадлежавших местным коренным жителям. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Отмечается, что четыре земельных массива на территории временно оккупированного Крыма уже сформированы и распределены между участниками захватнической войны в Украине. Это 1500 земельных участков, которые принадлежали местным коренным жителям, но из-за махинаций с российскими паспортами и документацией не были "должным образом оформлены". Массивы расположены в Сакском и Черноморском районах.

Так кремль проводит нескрываемый геноцид коренных народов Крыма. Без русской бумажки ты просто остаешься без всяких прав, а все твое имущество становится собственностью военных преступников, - говорится в сообщении.

Напомним

Кремль обещает будущим захватчикам по 2 гектара оккупированной украинской земли в Донецкой и Херсонской областях за вступление в ряды российской армии и отправку на войну в Украину.