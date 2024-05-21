Детский лагерь "Артек" в оккупированном Крыму потратит почти 100 млн рублей на систему защиты от беспилотников

В Международном детском центре "Артек", что на южном побережье аннексированного Крыма, планируют установить систему защиты от БПЛА. Тендер на соответствующие услуги "Верстка" обнаружила на портале госзакупок рф, передает УНН.

Детали

Согласно документам, подрядчик должен установить на территории центра "средства обнаружения и радиоэлектронного воздействия" на беспилотники. О каких именно комплексах говорится в документах не уточняется, о том там говорится, что общее количество операторов системы и обслуживающего ее персонала составит не менее 10 человек.

Оккупанты в Крыму распределили для " героев свое уже 1500 земельных участков-Центр сопротивления

По данным "Верстки", ввести систему в эксплуатацию планируется не позднее 10 декабря. Бюджетное учреждение готово потратить на нее 97,8 млн рублей.

Добавим

В последние месяцы Украина проводит массированные атаки беспилотников по территории россии и Крыма. Например, 17 мая российское минобороны рф сообщило о рекордной атаке, в которой было задействовано как минимум 102 БПЛА.

Несмотря на то, что Крым является одной из основных целей для ударов беспилотников, российские власти не отказываются от проведения смен в детских лагерях полуострова. Наоборот, в тот же "Артек" массово направляют детей из белгородской области. Только за лето 2023 года центр принял более 13 тысяч детей.