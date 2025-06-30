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"росія – моя батьківщина": окупанти активно завозять у захоплені музеї Луганщини мистецький непотріб - ЦНС

Київ • УНН

 • 1212 перегляди

В художньому музеї Луганська росіяни проводить пропагандистську виставку "росія – моя батьківщина", куди завезли картини низької художньої цінності з орловського музею.

"росія – моя батьківщина": окупанти активно завозять у захоплені музеї Луганщини мистецький непотріб - ЦНС

росіяни активно наповнюють захоплені музеї Луганщини непотрібом. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що на тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни активно завозять нові "експонати" до захоплених музеїв.

Зокрема, в художньому музеї Луганська ворог проводить пропагандистську виставку "росія – моя батьківщина", куди завезли картини низької художньої цінності з орловського музею

- йдеться у повідомленні.

У ЦНС вказують, що ці картини лишаться в Луганську й після завершення виставки, адже "мають суто ідеологічний сенс - і навіть самим росіянам не потрібні".

Нагадаємо

На тимчасово окупованій Херсонщині окупанти склали план залучення дітей до мілітарної гри "зарніца". Школярів примусово затягують до буцімто гри, щоб виховувати потеційних бійців російської армії.

Також повідомлялося, що росіяни звозять "кадетів" з тимчасово окупованих територій України (ТОТ) на святкування дня морських сил у санкт-петербурзі.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоКультура
Луганська область
Україна
Луганськ
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