"росія – моя батьківщина": окупанти активно завозять у захоплені музеї Луганщини мистецький непотріб - ЦНС
Київ • УНН
В художньому музеї Луганська росіяни проводить пропагандистську виставку "росія – моя батьківщина", куди завезли картини низької художньої цінності з орловського музею.
росіяни активно наповнюють захоплені музеї Луганщини непотрібом. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.
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Зазначається, що на тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни активно завозять нові "експонати" до захоплених музеїв.
Зокрема, в художньому музеї Луганська ворог проводить пропагандистську виставку "росія – моя батьківщина", куди завезли картини низької художньої цінності з орловського музею
У ЦНС вказують, що ці картини лишаться в Луганську й після завершення виставки, адже "мають суто ідеологічний сенс - і навіть самим росіянам не потрібні".
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