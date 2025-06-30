"россия — моя родина": оккупанты активно завозят в захваченные музеи Луганщины художественный мусор - ЦНС

россияне активно наполняют захваченные музеи Луганской области ненужным хламом. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Отмечается, что на временно оккупированных территориях Луганской области россияне активно завозят новые "экспонаты" в захваченные музеи.

В частности, в художественном музее Луганска враг проводит пропагандистскую выставку "россия – моя родина", куда завезли картины низкой художественной ценности из орловского музея