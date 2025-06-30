"россия — моя родина": оккупанты активно завозят в захваченные музеи Луганщины художественный мусор - ЦНС
Киев • УНН
В художественном музее Луганска россияне проводят пропагандистскую выставку "россия — моя родина", куда завезли картины низкой художественной ценности из орловского музея.
россияне активно наполняют захваченные музеи Луганской области ненужным хламом. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что на временно оккупированных территориях Луганской области россияне активно завозят новые "экспонаты" в захваченные музеи.
В частности, в художественном музее Луганска враг проводит пропагандистскую выставку "россия – моя родина", куда завезли картины низкой художественной ценности из орловского музея
В ЦНС указывают, что эти картины останутся в Луганске и после завершения выставки, так как "имеют сугубо идеологический смысл - и даже самим россиянам не нужны".
Напомним
На временно оккупированной Херсонщине оккупанты разработали план вовлечения детей в милитаризованную игру "зарница". Школьников принудительно вовлекают в якобы игру, чтобы воспитывать потенциальных бойцов российской армии.
Также сообщалось, что россияне свозят "кадетов" с временно оккупированных территорий Украины (ВОТ) на празднование дня морских сил в санкт-петербурге.
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