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На оккупированной Луганщине захватчики ликвидируют более сотни школ в ходе "реформы образования"

Киев • УНН

 • 524 просмотра

В так называемой "лнр" происходит сокращение школьной сети, более 100 учреждений общего среднего образования прекращают деятельность. Причинами являются нехватка учеников и дефицит финансирования, а также демографический кризис.

На оккупированной Луганщине захватчики ликвидируют более сотни школ в ходе "реформы образования"

В так называемой "ЛНР" продолжается масштабное сокращение школьной сети — под так называемую "реформу" попали более 100 заведений общего среднего образования. Причина — нехватка учеников и дефицит финансирования. Об этом сообщает Луганская ОВА, пишет УНН.

В так называемой "ЛНР" продолжается ликвидация учебных заведений, где, по мнению россиян, насчитывается недостаточное количество учащихся. Всего под реформу попали более 100 заведений общего среднего образования. Одна из причин сокращения – нехватка средств на финансирование образовательной сферы

- говорится в сообщении.

Вторая причина, которую признали в "минобразования и науки лнр": на оккупированной Луганщине возник демографический кризис, который продлится как минимум до 2028 года.

Впрочем, считают в луганской ОВА, через три года закрытые школы вряд ли снова откроют двери.

Тем временем нехватка кадров в "ЛНР" наблюдается не только в сферах управления, образования и медицины, добавил Харченко. За дополнительные средства там попытаются пригласить 30 работников сферы культуры в села, поселки и маленькие города, где никто не хочет работать. Перечень вакансий обещают  объявить в ближайшее время.

Напомним,

российские оккупанты вывезли очередную группу украинских детей из Антрацитовского района Луганской области в лагерь в Калмыкии. Цель - ассимиляция и русификация детей.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоОбразование
Луганская область
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