Окупанти вивезли 50 українських дітей з ТОТ Луганщини до калмикії для "оздоровлення" - ЦНС

Окупанти продовжують вивозити українських дітей у глиб рф. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що російські окупанти системно вивозять українських дітей із тимчасово окупованих територій під виглядом "оздоровлення". Так, чергову партію - 50 дітей з Антрацитівського району ТОТ Луганщини - доставили до табору "Лєсная сказка" в калмикії.

Офіційно обіцяють спортивні ігри, майстер-класи та нових друзів. Та справжня мета - асиміляція й русифікація дітей, відірваних від своїх домівок і культури - вказують в ЦНС.

Там наголошують, що всі причетні до депортації українських дітей будуть встановлені й покарані.

Нагадаємо

На тимчасово окупованих територіях України росіяни планують створити окремі військові табори для дівчат. У спеціальних таборах підлітків навчатимуть тактичній медицині та керуванню дронами.

Також повідомлялося, що в окупованому Луганську університети стали казармами, де молодь вчать стріляти та кидати гранати. Окупанти проводять змагання з військово-патріотичного виховання.

фсб у дитсадку: на ТОТ Луганщини росіяни навчають дітей доносам і шпигунству - Центр спротиву