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Окупанти вивезли 50 українських дітей з ТОТ Луганщини до калмикії для "оздоровлення" - ЦНС

Київ • УНН

 • 368 перегляди

російські окупанти вивезли чергову групу українських дітей з Антрацитівського району Луганської області до табору в калмикії. Мета - асиміляція та русифікація дітей.

Окупанти вивезли 50 українських дітей з ТОТ Луганщини до калмикії для "оздоровлення" - ЦНС

Окупанти продовжують вивозити українських дітей у глиб рф. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що російські окупанти системно вивозять українських дітей із тимчасово окупованих територій під виглядом "оздоровлення". Так, чергову партію - 50 дітей з Антрацитівського району ТОТ Луганщини - доставили до табору "Лєсная сказка" в калмикії.

Офіційно обіцяють спортивні ігри, майстер-класи та нових друзів. Та справжня мета - асиміляція й русифікація дітей, відірваних від своїх домівок і культури

- вказують в ЦНС.

Там наголошують, що всі причетні до депортації українських дітей будуть встановлені й покарані.

Нагадаємо

На тимчасово окупованих територіях України росіяни планують створити окремі військові табори для дівчат. У спеціальних таборах підлітків навчатимуть тактичній медицині та керуванню дронами.

Також повідомлялося, що в окупованому Луганську університети стали казармами, де молодь вчать стріляти та кидати гранати. Окупанти проводять змагання з військово-патріотичного виховання.

фсб у дитсадку: на ТОТ Луганщини росіяни навчають дітей доносам і шпигунству - Центр спротиву21.05.25, 15:19 • 2285 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Суспільство
Україна
Луганськ
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