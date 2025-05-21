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Держслужба з етнополітики пояснила, що вплинуло на кількість нацспільнот в Україні та з якими проблемами вони стикаються
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фсб у дитсадку: на ТОТ Луганщини росіяни навчають дітей доносам і шпигунству - Центр спротиву

Київ • УНН

 • 830 перегляди

На ТОТ Луганщини росіяни проводять мілітаризацію дітей, навчаючи їх доносам і шпигунству. У дитсадку "Барвінок" ФСБ провела урок про виявлення ворогів та "відданість росії".

фсб у дитсадку: на ТОТ Луганщини росіяни навчають дітей доносам і шпигунству - Центр спротиву

На тимчасово окупованій території Луганщини російські спецслужби продовжують цілеспрямовану мілітаризацію дітей.

Про це повідомляє Центр національного спротиву в Telegram, пише УНН

Деталі

На ТОТ України росія активно мілітаризує дітей. У луганському садочку "Барвінок" фсб провела "урок мужності" про діяльність "смерш" — совєцької структури репресій і чисток

- йдеться в дописі. 

Загалом, за інформацією, дітям розповідали, як виявляти ворогів, як працюють спецслужби, і що "справжня відданість росії" — це доноси й розстріли.

Центр національного спротиву нагадує: мілітаризація дітей — воєнний злочин

- йдеться в дописі.

Нагадаємо

Раніше ЦНС повідомляв, що кремль готує нове покоління пропагандистів на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) Луганської області. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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