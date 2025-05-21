фсб у дитсадку: на ТОТ Луганщини росіяни навчають дітей доносам і шпигунству - Центр спротиву
Київ • УНН
На ТОТ Луганщини росіяни проводять мілітаризацію дітей, навчаючи їх доносам і шпигунству. У дитсадку "Барвінок" ФСБ провела урок про виявлення ворогів та "відданість росії".
На тимчасово окупованій території Луганщини російські спецслужби продовжують цілеспрямовану мілітаризацію дітей.
Про це повідомляє Центр національного спротиву в Telegram, пише УНН.
Деталі
На ТОТ України росія активно мілітаризує дітей. У луганському садочку "Барвінок" фсб провела "урок мужності" про діяльність "смерш" — совєцької структури репресій і чисток
Загалом, за інформацією, дітям розповідали, як виявляти ворогів, як працюють спецслужби, і що "справжня відданість росії" — це доноси й розстріли.
Центр національного спротиву нагадує: мілітаризація дітей — воєнний злочин
Нагадаємо
Раніше ЦНС повідомляв, що кремль готує нове покоління пропагандистів на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) Луганської області.