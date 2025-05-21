фсб в детском саду: на ВОТ Луганщины россияне обучают детей доносам и шпионажу - Центр сопротивления
Киев • УНН
На ВОТ Луганщины россияне проводят милитаризацию детей, обучая их доносам и шпионажу. В детском саду "Барвинок" ФСБ провела урок об обнаружении врагов и "преданности россии".
На временно оккупированной территории Луганщины российские спецслужбы продолжают целенаправленную милитаризацию детей.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления в Telegram, пишет УНН.
Детали
На ВОТ Украины россия активно милитаризует детей. В луганском садике "Барвинок" фсб провела "урок мужества" о деятельности "смерш" — советской структуры репрессий и чисток
В общем, по информации, детям рассказывали, как выявлять врагов, как работают спецслужбы, и что "настоящая преданность россии" — это доносы и расстрелы.
Центр национального сопротивления напоминает: милитаризация детей — военное преступление
Напомним
Ранее ЦНС сообщал, что кремль готовит новое поколение пропагандистов на временно оккупированных территориях (ВОТ) Луганской области.