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Госслужба по этнополитике объяснила, что повлияло на количество нацсообществ в Украине и с какими проблемами они сталкиваются
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фсб в детском саду: на ВОТ Луганщины россияне обучают детей доносам и шпионажу - Центр сопротивления

Киев • УНН

 • 412 просмотра

На ВОТ Луганщины россияне проводят милитаризацию детей, обучая их доносам и шпионажу. В детском саду "Барвинок" ФСБ провела урок об обнаружении врагов и "преданности россии".

фсб в детском саду: на ВОТ Луганщины россияне обучают детей доносам и шпионажу - Центр сопротивления

На временно оккупированной территории Луганщины российские спецслужбы продолжают целенаправленную милитаризацию детей.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления в Telegram, пишет УНН

Детали

На ВОТ Украины россия активно милитаризует детей. В луганском садике "Барвинок" фсб провела "урок мужества" о деятельности "смерш" — советской структуры репрессий и чисток

- говорится в заметке. 

В общем, по информации, детям рассказывали, как выявлять врагов, как работают спецслужбы, и что "настоящая преданность россии" — это доносы и расстрелы.

Центр национального сопротивления напоминает: милитаризация детей — военное преступление

- говорится в заметке.

Напомним

Ранее ЦНС сообщал, что кремль готовит новое поколение пропагандистов на временно оккупированных территориях (ВОТ) Луганской области. 

Алина Волянская

Алина Волянская

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