На временно оккупированной территории Луганщины российские спецслужбы продолжают целенаправленную милитаризацию детей.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления в Telegram, пишет УНН.

Детали

На ВОТ Украины россия активно милитаризует детей. В луганском садике "Барвинок" фсб провела "урок мужества" о деятельности "смерш" — советской структуры репрессий и чисток - говорится в заметке.

В общем, по информации, детям рассказывали, как выявлять врагов, как работают спецслужбы, и что "настоящая преданность россии" — это доносы и расстрелы.

Центр национального сопротивления напоминает: милитаризация детей — военное преступление - говорится в заметке.

Напомним

Ранее ЦНС сообщал, что кремль готовит новое поколение пропагандистов на временно оккупированных территориях (ВОТ) Луганской области.