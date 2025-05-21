На Луганщині росія готує пропагандистів з дітей через центр "піонер" - ЦНС

кремль готує нове покоління пропагандистів на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) Луганської області. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

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Зазначається, що у тимчасово окупованій Луганщині запрацював центр "піонер", який став ще одним інструментом зомбування дітей.

За два місяці через нього пройшли понад 1,5 тисячі школярів. Під виглядом курсів із медіа та "творчості" дітям втовкмачують кремлівські наративи й готують із них майбутніх рупорів пропаганди - йдеться у повідомленні.

У ЦНС закликають вберігати дітей на ТОТ від участі в подібних програмах.

Нагадаємо

За інформацією ЦНС, російські окупаційні адміністрації отримали розпорядження сформувати списки дітей з ТОТ для відправлення до так званих "відпочинкових" таборів у росії. Насправді йдеться про планомірну мілітаризацію українських дітей.

Також повідомлялося, що російські загарбники викладають для дітей-сиріт на тимчасово окупованій території Донецьку та Амросіївки уроки з військової підготовки. Інструктори – бойовики, понад 900 дітей пройшли військовий вишкіл.

На ТОТ окупанти створюють "козацькі класи" для мілітаризації дітей - ЦНС