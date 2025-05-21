На Луганщині росія готує пропагандистів з дітей через центр "піонер" - ЦНС

$41.580.08
46.860.41
ukenru
Є ознаки корупції та зловживання: експерти про інститут-двійник родини голови “Держзембанку”
Ексклюзив
20 травня, 14:51 • 23951 перегляди

Є ознаки корупції та зловживання: експерти про інститут-двійник родини голови “Держзембанку”

Ексклюзив
20 травня, 14:05 • 68464 перегляди

Стабільність гривні та невизначеність долара: експерт пояснив, чого очікувати від валютного ринку влітку

Ексклюзив
20 травня, 12:52 • 135662 перегляди

путін читає Трампа як "відкриту книгу": політолог пояснив, чому меморандум щодо миру не матиме сенсу

Ексклюзив
20 травня, 12:13 • 66480 перегляди

Чи важлива для українців оригінальність техніки та легальність постачання в Україні - відеоопитування

Ексклюзив
20 травня, 11:15 • 127777 перегляди

Слідство буксує: вже майже півроку відсутні активні слідчі дії у справі щодо перевищення влади головного юриста НБУ

Ексклюзив
20 травня, 07:47 • 61575 перегляди

Знижка в 50% на добровільну сплату штрафу від ТЦК: в Міноборони повідомили, коли з’явиться можливість оплати через "Резерв+"

20 травня, 05:58 • 202151 перегляди

Спроба привласнити "логотип Apple" або хто стоїть за мережею "Ябко" та її податковими боргами

19 травня, 19:07 • 97279 перегляди

Меморандум про мир між Україною та рф передбачатиме припинення вогню - Зеленський

19 травня, 17:40 • 159210 перегляди

росія і Україна негайно розпочнуть переговори про завершення війни - Трамп

Ексклюзив
19 травня, 15:26 • 110709 перегляди

Нардеп Кузьміних "втік" від судового засідання у відрядження за кордон

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
3м/с
80%
746мм
Популярнi новини

Республіканці ризикують втратити найбільшого донора? Маск заявив, що скоротить політичні витрати

20 травня, 17:11 • 30242 перегляди

У Польщі судитимуть чоловіка, який міг бути причетним до підготовки замаху на Зеленського

20 травня, 17:52 • 5538 перегляди

В ЗСУ з’явилася перша мотоциклетна штурмова рота: яке її головне завдання

20 травня, 17:55 • 8446 перегляди

Жорстоке поводження з літніми людьми? У Мін'юсті США натякнули, що Джилл Байден можуть висунути обвинувачення

20 травня, 18:15 • 3996 перегляди

Очільник КМВА звинуватив Кличка у дискредитації ЗСУ та звернувся до СБУ: що відомо

20 травня, 19:10 • 6064 перегляди
Публікації

Solidarity Lanes: за три роки українсько-європейські "шляхи солідарності" стали рятівним каналом для економіки України

20 травня, 14:33 • 81423 перегляди

путін читає Трампа як "відкриту книгу": політолог пояснив, чому меморандум щодо миру не матиме сенсу
Ексклюзив

20 травня, 12:52 • 135656 перегляди

Слідство буксує: вже майже півроку відсутні активні слідчі дії у справі щодо перевищення влади головного юриста НБУ
Ексклюзив

20 травня, 11:15 • 127771 перегляди

Спроба привласнити "логотип Apple" або хто стоїть за мережею "Ябко" та її податковими боргами

20 травня, 05:58 • 202149 перегляди

Егоїстичні інтереси правлять світом.

19 травня, 15:32 • 169678 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Кая Каллас

Марко Рубіо

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Вашингтон

Польща

Реклама
УНН Lite

Сімейна справа: Сара Мішель Геллар підтвердила участь дітей акторів оригінального серіалу "Баффі" у рімейку шоу

20 травня, 07:01 • 121159 перегляди

Чи можна затримати фільм на митниці: режисер Вес Андерсон висміяв ідею Трампа про мита на фільми, зняті за кордоном

19 травня, 14:25 • 87688 перегляди

Каньє Вест знову в центрі скандалу: новий альбом репера злили в мережу, а гроші пообіцяли передати музею Голокосту

19 травня, 14:09 • 83249 перегляди

Як готувати крупи і не зіпсувати: пропорції, час і лайфхаки

19 травня, 10:11 • 165826 перегляди

Декілька простих рецептів солодощів, які можна зробити з волоського горіха

17 травня, 15:00 • 167548 перегляди
Актуальне

Залізний купол

Facebook

Північний потік

Фокс Ньюс

The Guardian

На Луганщині росія готує пропагандистів з дітей через центр "піонер" - ЦНС

Київ • УНН

 • 204 перегляди

У тимчасово окупованій Луганській області запрацював центр "піонер", де дітей зомбують та готують до ролі пропагандистів. За два місяці понад 1,5 тисячі школярів пройшли обробку кремлівськими наративами.

На Луганщині росія готує пропагандистів з дітей через центр "піонер" - ЦНС

кремль готує нове покоління пропагандистів на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) Луганської області. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що у тимчасово окупованій Луганщині запрацював центр "піонер", який став ще одним інструментом зомбування дітей.

За два місяці через нього пройшли понад 1,5 тисячі школярів. Під виглядом курсів із медіа та "творчості" дітям втовкмачують кремлівські наративи й готують із них майбутніх рупорів пропаганди

- йдеться у повідомленні.

У ЦНС закликають вберігати дітей на ТОТ від участі в подібних програмах.

Нагадаємо

За інформацією ЦНС, російські окупаційні адміністрації отримали розпорядження сформувати списки дітей з ТОТ для відправлення до так званих "відпочинкових" таборів у росії. Насправді йдеться про планомірну мілітаризацію українських дітей.

Також повідомлялося, що російські загарбники викладають для дітей-сиріт на тимчасово окупованій території Донецьку та Амросіївки уроки з військової підготовки. Інструктори – бойовики, понад 900 дітей пройшли військовий вишкіл.

На ТОТ окупанти створюють "козацькі класи" для мілітаризації дітей - ЦНС14.05.25, 00:51 • 3494 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Суспільство
Brent
$66.43
Bitcoin
$106,504.90
S&P 500
$5,921.91
Tesla
$345.63
Газ TTF
$36.98
Золото
$3,296.74
Ethereum
$2,530.76