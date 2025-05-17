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Зустріч у Стамбулі: як відреагували європейські лідери на результати переговорів України та рф
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Окупанти на ТОТ Донеччини готують дітей-сиріт до війни під керівництвом бойовиків

Київ • УНН

 • 14 перегляди

російські загарбники викладають для дітей-сиріт на тимчасово окупованій території Донецьку та Амросіївки уроки з військової підготовки. Інструктори – бойовики, понад 900 дітей пройшли військовий вишкіл.

Окупанти на ТОТ Донеччини готують дітей-сиріт до війни під керівництвом бойовиків

російські загарбники відправляють дітей-сиріт з тимчасово окупованого Донецька та Амвросіїївки у табір військової підготовки "Воїн". Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

На тимчасово окупованій Донеччині діє табір підготовки неповнолітніх до війни - центр "Воїн". Під шефством - діти-сироти з Донецька та Амвросіївки. 100+ "виховних заходів": БПЛА, такмед, стрільба

- йдеться у дописі ЦНС.

Зазначається, що серед інструкторів табору - бойовики "сво" та "ополчення".

За даними ЦНС, 900 дітей вже пройшли "вишкіл".

"Це не освіта - це військова підготовка малолітніх солдатів", - додали в ЦНС.

Нагадаємо

росія збільшує фінансування воєнізованої організації "юнармія" на ТОТ України, щоб готувати дітей до війни. Це частина злочинної стратегії з геноциду ідентичності.

російська влада посилює мілітаризацію дітей на окупованих територіях, підписавши угоду з "юнармійцями". Понад 5,5 тисячі українських дітей вже втягнуті в цей проєкт.

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