Окупанти на ТОТ Донеччини готують дітей-сиріт до війни під керівництвом бойовиків

російські загарбники відправляють дітей-сиріт з тимчасово окупованого Донецька та Амвросіїївки у табір військової підготовки "Воїн". Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

На тимчасово окупованій Донеччині діє табір підготовки неповнолітніх до війни - центр "Воїн". Під шефством - діти-сироти з Донецька та Амвросіївки. 100+ "виховних заходів": БПЛА, такмед, стрільба - йдеться у дописі ЦНС.

Зазначається, що серед інструкторів табору - бойовики "сво" та "ополчення".

За даними ЦНС, 900 дітей вже пройшли "вишкіл".

"Це не освіта - це військова підготовка малолітніх солдатів", - додали в ЦНС.

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