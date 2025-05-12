рф підписала угоду з "юнармійцями" на окупованій Донеччині: втягнуто понад 5,5 тисячі дітей

російська влада підписала "угоду про співробітництво" з "юнармійцями" на тимчасово окупованій території Донецької області. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

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За даними ЦНС, понад 5,5 тисячі українських дітей втягнуті в цей проєкт. Осередки діють у 17 громадах. Дітей змалку вчать слухатись команди й готуватись до війни.

Автором ідеї є владислав головін, російський військовослужбовець, морський піхотинець 810-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти чорноморського флоту вмф російської федерації, начальник головного штабу "юнармії". Він брав участь у повномасштабному російському вторгненні до України, на війні втратив частину ноги.

Все це — під маскою "патріотичного виховання" й "громадянської відповідальності", але насправді — це вербування дітей до майбутніх воєн росії. Центр національного спротиву попереджає: "юнармія" — це не виховання лідерів, а конвеєр гарматного м’яса для імперії – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

росіяни готують школярів окупованого Маріуполя до участі у війні проти України: вони проводять так звані "військово-патріотичні ігри зарниця".

Також росія збільшує фінансування воєнізованої організації "юнармія" на ТОТ України, щоб готувати дітей до війни.