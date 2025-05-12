российские власти подписали "соглашение о сотрудничестве" с "юнармейцами" на временно оккупированной территории Донецкой области. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

По данным ЦНС, более 5,5 тысяч украинских детей вовлечены в этот проект. Ячейки действуют в 17 общинах. Детей с малых лет учат слушаться команды и готовиться к войне.

Автором идеи является владислав головин, российский военнослужащий, морской пехотинец 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты черноморского флота вмф российской федерации, начальник главного штаба "юнармии". Он участвовал в полномасштабном российском вторжении в Украину, на войне потерял часть ноги.

Все это — под маской "патриотического воспитания" и "гражданской ответственности", но на самом деле — это вербовка детей в будущие войны россии. Центр национального сопротивления предупреждает: "юнармия" — это не воспитание лидеров, а конвейер пушечного мяса для империи – говорится в сообщении.

Напомним

россияне готовят школьников оккупированного Мариуполя к участию в войне против Украины: они проводят так называемые "военно-патриотические игры зарница".

Также россия увеличивает финансирование военизированной организации "юнармия" на ВОТ Украины, чтобы готовить детей к войне.