рф подписала соглашение с "юнармейцами" на оккупированной Донетчине: вовлечено более 5,5 тысяч детей
Киев • УНН
Российская власть усиливает милитаризацию детей на оккупированных территориях, подписав соглашение с "юнармейцами". Более 5,5 тысячи украинских детей уже вовлечены в этот проект.
российские власти подписали "соглашение о сотрудничестве" с "юнармейцами" на временно оккупированной территории Донецкой области. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
По данным ЦНС, более 5,5 тысяч украинских детей вовлечены в этот проект. Ячейки действуют в 17 общинах. Детей с малых лет учат слушаться команды и готовиться к войне.
Автором идеи является владислав головин, российский военнослужащий, морской пехотинец 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты черноморского флота вмф российской федерации, начальник главного штаба "юнармии". Он участвовал в полномасштабном российском вторжении в Украину, на войне потерял часть ноги.
Все это — под маской "патриотического воспитания" и "гражданской ответственности", но на самом деле — это вербовка детей в будущие войны россии. Центр национального сопротивления предупреждает: "юнармия" — это не воспитание лидеров, а конвейер пушечного мяса для империи
Напомним
россияне готовят школьников оккупированного Мариуполя к участию в войне против Украины: они проводят так называемые "военно-патриотические игры зарница".
Также россия увеличивает финансирование военизированной организации "юнармия" на ВОТ Украины, чтобы готовить детей к войне.