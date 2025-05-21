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На Луганщине россия готовит пропагандистов из детей через центр "пионер" - ЦНС

Киев • УНН

 • 186 просмотра

Во временно оккупированной Луганской области заработал центр "пионер", где детей зомбируют и готовят к роли пропагандистов. За два месяца более 1,5 тысячи школьников прошли обработку кремлевскими нарративами.

На Луганщине россия готовит пропагандистов из детей через центр "пионер" - ЦНС

кремль готовит новое поколение пропагандистов на временно оккупированных территориях (ВОТ) Луганской области. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что во временно оккупированной Луганской области заработал центр "пионер", который стал еще одним инструментом зомбирования детей.

За два месяца через него прошли более 1,5 тысячи школьников. Под видом курсов по медиа и "творчеству" детям вдалбливают кремлевские нарративы и готовят из них будущих рупоров пропаганды

- говорится в сообщении.

В ЦНС призывают оберегать детей на ВОТ от участия в подобных программах.

Напомним

По информации ЦНС, российские оккупационные администрации получили распоряжение сформировать списки детей с ВОТ для отправки в так называемые "оздоровительные" лагеря в россии. На самом деле речь идет о планомерной милитаризации украинских детей.

Также сообщалось, что российские захватчики преподают для детей-сирот на временно оккупированной территории Донецка и Амвросиевки уроки по военной подготовке. Инструкторы – боевики, более 900 детей прошли военную подготовку.

На ВОТ оккупанты создают "казачьи классы" для милитаризации детей - ЦНС14.05.25, 00:51 • 3494 просмотра

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