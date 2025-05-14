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На ВОТ оккупанты создают "казачьи классы" для милитаризации детей - ЦНС

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Россияне активно милитаризируют детей на оккупированных территориях, создавая "казачьи классы". Там преподают искаженную историю под контролем фейковых организаций и рпц.

На ВОТ оккупанты создают "казачьи классы" для милитаризации детей - ЦНС

российские оккупанты развивают сеть "казачьих классов" на временно оккупированных территориях Украины (ВОТ). Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в школах создают "казачьи классы", цель которых - милитаризация детей, искажение истории и отрицание украинской идентичности.

Детей будут обучать традициям российского "казачества", а не настоящей истории украинского казачества.

Классами будут руководить фейковые "казачьи организации", созданные оккупантами. А еще будут проводить "уроки христианских ценностей" - под руководством священников русской церкви

- говорится в сообщении.

В ЦНС добавили, что это - еще один фронт войны, "войны за сознание".

Напомним

По информации ЦНС, оккупационные администрации на временно оккупированных территориях Украины готовят так называемые "экскурсии" для школьников средних и старших классов на территорию Курской области рф. Под видом "чествования жертв украинской агрессии" детям будут показывать разрушенные дома и "свидетелей".

россияне возят школьников из ВОТ на экскурсии в Курскую область под видом "чествования жертв украинской агрессии" - ЦНС12.05.25, 00:39 • 20586 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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