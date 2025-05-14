На ТОТ окупанти створюють "козацькі класи" для мілітаризації дітей - ЦНС
Київ • УНН
Росіяни активно мілітаризують дітей на окупованих територіях, створюючи "козацькі класи". Там викладають спотворену історію під контролем фейкових організацій та рпц.
російські окупанти розбудовують мережу "козацьких класів" на тимчасово окупованих територіях України (ТОТ). Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.
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Зазначається, що у школах створюють "козацькі класи", мета яких - мілітаризація дітей, спотворення історії та заперечення української ідентичності.
Дітей навчатимуть традиціям російського "казачєства", а не справжньої історії українського козацтва.
Класами керуватимуть фейкові "козацькі організації", створені окупантами. А ще будуть проводити "уроки християнських цінностей" - під керівництвом священиків російської церкви
У ЦНС додали, що це - ще один фронт війни, "війни за свідомість".
Нагадаємо
За інформацією ЦНС, окупаційні адміністрації на тимчасово окупованих територіях України готують так звані "екскурсії" для школярів середніх і старших класів на територію Курської області рф. Під виглядом "вшанування жертв української агресії" дітям показуватимуть зруйновані будинки й "свідків".
росіяни возять школярів з ТОТ на екскурсії до Курщини під виглядом "вшанування жертв української агресії" - ЦНС12.05.25, 00:39 • 20586 переглядiв