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На ТОТ окупанти створюють "козацькі класи" для мілітаризації дітей - ЦНС

Київ • УНН

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Росіяни активно мілітаризують дітей на окупованих територіях, створюючи "козацькі класи". Там викладають спотворену історію під контролем фейкових організацій та рпц.

На ТОТ окупанти створюють "козацькі класи" для мілітаризації дітей - ЦНС

російські окупанти розбудовують мережу "козацьких класів" на тимчасово окупованих територіях України (ТОТ). Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що у школах створюють "козацькі класи", мета яких - мілітаризація дітей, спотворення історії та заперечення української ідентичності.

Дітей навчатимуть традиціям російського "казачєства", а не справжньої історії українського козацтва.

Класами керуватимуть фейкові "козацькі організації", створені окупантами. А ще будуть проводити "уроки християнських цінностей" - під керівництвом священиків російської церкви

- йдеться у повідомленні.

У ЦНС додали, що це - ще один фронт війни, "війни за свідомість".

Нагадаємо

За інформацією ЦНС, окупаційні адміністрації на тимчасово окупованих територіях України готують так звані "екскурсії" для школярів середніх і старших класів на територію Курської області рф. Під виглядом "вшанування жертв української агресії" дітям показуватимуть зруйновані будинки й "свідків".

росіяни возять школярів з ТОТ на екскурсії до Курщини під виглядом "вшанування жертв української агресії" - ЦНС12.05.25, 00:39 • 20586 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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