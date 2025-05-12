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россияне возят школьников из ВОТ на экскурсии в Курскую область под видом "чествования жертв украинской агрессии" - ЦНС

Киев • УНН

 • 238 просмотра

Оккупанты организуют для украинских детей "чествование жертв агрессии", показывая разрушенные дома и "свидетелей". Цель – обвинить Украину в агрессии и скрыть правду о войне.

россияне возят школьников из ВОТ на экскурсии в Курскую область под видом "чествования жертв украинской агрессии" - ЦНС

Оккупационные администрации на временно оккупированных территориях Украины (ВОТ) готовят так называемые "экскурсии" для школьников средних и старших классов на территорию Курской области рф, которая регулярно попадает под огонь. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что под видом "чествования жертв украинской агрессии" детям будут показывать разрушенные дома и "свидетелей".

Чтобы вбить в голову нарратив: Украина - агрессор. Конечно, без упоминания о том, кто на самом деле развязал эту войну. При этом сам регион не безопасен - но россияне традиционно прикрываются детьми, продвигая свои военные выдумки

- указывают в ЦНС.

Там призвали жителей ВОТ бойкотировать участие в таких поездках.

Напомним

При поступлении ребенка в школу на временно оккупированных территориях Украины требуют личного заявления от обоих родителей. По информации ЦНС, теперь для поступления ребенка в захваченную школу оккупанты требуют лично написанное заявление от обоих родителей, несмотря на их местонахождение и отношения в семье.

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Вадим Хлюдзинский

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