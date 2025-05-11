росіяни ускладнюють вступ до шкіл на ТОТ: подробиці від ЦНС
Київ • УНН
Окупанти вимагають особисті заяви від обох батьків для вступу дитини до школи на ТОТ. Це робиться, щоб затягнути людей на окуповані території та провести фільтрацію.
При вступі дитини до школи на тимчасово окупованих територіях України вимагають особистої заяви від обох батьків. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.
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За інформацією ЦНС, тепер для вступу дитини до захопленої школи окупанти вимагають особисто написану заяву від обох батьків, незважаючи на їхнє місцезнаходження та стосунки в родині.
Окупанти придумали, як змусити людей повертатися на тимчасово окуповані території. Тепер для вступу дитини до захопленої школи вимагають особисто написану заяву від обох батьків - незалежно від того, де вони перебувають і чи живуть разом
"Мета очевидна: затягнути якомога більше людей на ТОТ, провести фільтрацію, залякати, завербувати", - вважають у Центрі нацспротиву.
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