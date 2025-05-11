россияне усложняют поступление в школы на ВОТ: подробности от ЦНС

При поступлении ребенка в школу на временно оккупированных территориях Украины требуют личного заявления от обоих родителей. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

По информации ЦНС, теперь для поступления ребенка в захваченную школу оккупанты требуют лично написанное заявление от обоих родителей, несмотря на их местонахождение и отношения в семье.

Оккупанты придумали, как заставить людей возвращаться на временно оккупированные территории. Теперь для поступления ребенка в захваченную школу требуют лично написанное заявление от обоих родителей - независимо от того, где они находятся и живут ли вместе