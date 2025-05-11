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россияне усложняют поступление в школы на ВОТ: подробности от ЦНС

Киев • УНН

 • 556 просмотра

Оккупанты требуют личные заявления от обоих родителей для поступления ребенка в школу на ВОТ. Это делается, чтобы затянуть людей на оккупированные территории и провести фильтрацию.

россияне усложняют поступление в школы на ВОТ: подробности от ЦНС

При поступлении ребенка в школу на временно оккупированных территориях Украины требуют личного заявления от обоих родителей. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

Детали

По информации ЦНС, теперь для поступления ребенка в захваченную школу оккупанты требуют лично написанное заявление от обоих родителей, несмотря на их местонахождение и отношения в семье. 

Оккупанты придумали, как заставить людей возвращаться на временно оккупированные территории. Теперь для поступления ребенка в захваченную школу требуют лично написанное заявление от обоих родителей - независимо от того, где они находятся и живут ли вместе

- говорится в заметке ЦНС.

"Цель очевидна: затянуть как можно больше людей на ВОТ, провести фильтрацию, запугать, завербовать", - считают в Центре нацсопротивления.

Напомним

В оккупированном Бердянске восьми украинским подросткам вручили паспорта страны-агрессора. Приурочили это к "80-летию победы", что является актом принудительной паспортизации.

В Донецкой области россияне вербуют детей-сирот в армию с помощью "культуры" - ЦНС06.05.25, 00:51 • 4130 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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