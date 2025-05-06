В Донецкой области россияне вербуют детей-сирот в армию с помощью "культуры" - ЦНС
Киев • УНН
На ВОТ Донецкой области оккупанты вербуют украинских детей-сирот в свою армию. Их обрабатывают военные, навязывая культ войны и ненависть к Украине.
На временно оккупированных территориях (ВОТ) Донецкой области российские оккупанты вербуют украинских детей-сирот в свою террористическую армию. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что оккупанты "взялись за самых уязвимых - детей из детских домов".
Тех, кого не успели депортировать в Сибирь или Туву, теперь "обрабатывают" прямо на месте. Но уже не педагоги - а военные в кителях
Там привели пример, как в детском доме перед детьми выступил ансамбль песни и пляски вооруженных сил рф.
Под видом "культуры" навязывают культ армии, войны и "великой россии". кремль готовит новое пушечное мясо: детей, потерявших родителей из-за агрессии рф, превращают в солдат для будущих войн. Заменяют любовь - ненавистью. Опеку - муштрой
В ЦНС считают, что подобные действия - "не просто пропаганда - это преступление против гуманности".
Напомним
В оккупированном Крыму возвращают практику начисления баллов за поведение учащихся, как во времена СССР. Это делается для давления на семьи, которые говорят на украинском или не принимают "русский мир".
кремль на ВОТ Украины втягивает украинских детей в парамилитарные секты - ЦНС03.05.25, 00:14 • 16246 просмотров