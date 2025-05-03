кремль на ВОТ Украины втягивает украинских детей в парамилитарные секты - ЦНС

В Луганске студентов "далевской казацкой сотни" посвятили в "казаки" прямо в храме. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Детали

"Псевдоистория, религиозное зомбирование и слепая верность "русскому миру" - вот настоящая цель таких действий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Россия создает группировки, не имеющие ничего общего с украинским казачеством.

Это - фабрика покорных исполнителей приказов, а не "традиции" - указывают в ЦНС.

Там добавляют, что кремль "воспитывает не граждан, а будущее пушечное мясо".

Напомним

россияне готовят школьников временно оккупированного Мариуполя к участию в войне против Украины: они проводят так называемые "военно-патриотические игры зарница". В местные учебные заведения приходят российские военные, учат детей ходить строем, обращаться с оружием, оказывать медицинскую помощь в условиях войны и рекламируют вступление в ряды российской оккупационной армии.

рф выделяет более миллиарда рублей на финансирование "юнармии" для промывки мозгов украинским детям - ЦНС