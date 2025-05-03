кремль на ТОТ України втягує українських дітей у парамілітарні секти - ЦНС

У Луганську студентів "дальовської казацької сотні" посвятили в "казакі" просто в храмі. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

"Псевдоісторія, релігійне зомбування й сліпа вірність "русскому міру" - ось справжня мета таких дій", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що росія створює угрупування, що не мають нічого спільного з українським козацтвом.

Це - фабрика покірних виконавців наказів, а не "традиції" - вказують у ЦНС.

Там додають, що кремль "виховує не громадян, а майбутнє гарматне м’ясо".

Нагадаємо

росіяни готують школярів тимчасово окупованого Маріуполя до участі у війні проти України: вони проводять так звані "військово-патріотичні ігри зарниця". До місцевих закладів освіти приходять російські військові, навчають дітей ходити строєм, поводитися зі зброєю, надавати медичну допомогу в умовах війни і рекламують вступ до лав російської окупаційної армії.

рф виділяє понад мільярд рублів на фінансування "юнармії" для промивання мізків українським дітям - ЦНС