кремль на ТОТ України втягує українських дітей у парамілітарні секти - ЦНС
Київ • УНН
У Луганську студентів "дальовської казацької сотні" посвятили в "казакі" прямо в храмі. ЦНС повідомляє, що це фабрика "покірних виконавців наказів".
У Луганську студентів "дальовської казацької сотні" посвятили в "казакі" просто в храмі. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.
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"Псевдоісторія, релігійне зомбування й сліпа вірність "русскому міру" - ось справжня мета таких дій", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що росія створює угрупування, що не мають нічого спільного з українським козацтвом.
Це - фабрика покірних виконавців наказів, а не "традиції"
Там додають, що кремль "виховує не громадян, а майбутнє гарматне м’ясо".
Нагадаємо
росіяни готують школярів тимчасово окупованого Маріуполя до участі у війні проти України: вони проводять так звані "військово-патріотичні ігри зарниця". До місцевих закладів освіти приходять російські військові, навчають дітей ходити строєм, поводитися зі зброєю, надавати медичну допомогу в умовах війни і рекламують вступ до лав російської окупаційної армії.
рф виділяє понад мільярд рублів на фінансування "юнармії" для промивання мізків українським дітям - ЦНС28.04.25, 06:06 • 3346 переглядiв