рф выделяет более миллиарда рублей на финансирование "юнармии" для промывки мозгов украинским детям - ЦНС

Оккупанты превращают временно оккупированные территории Украины (ВОТ) в идеологические полигоны. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Центра национального сопротивления (ЦНС).

Детали

Отмечается, что в этом году военизированная детская организация "Юнармия" получит рекордное финансирование - более 1 миллиарда рублей.

Вдвое больше, чем в прошлом году. И это - не на образование, а на промывание мозгов и подготовку детей к войне - говорится в сообщении.

Авторы указывают, что "Юнармия" и "Движение первых" особенно активно действуют на ВОТ, "добровольно-принудительно загоняя детей в свои ряды".

россия нарушает права детей на ВОТ Украины - готовит новое поколение пушечного мяса ... кремль ломает личности и готовит украинских детей к роли будущих "солдат путина" - подчеркивают в ЦНС.

Там называют это "преступлениями против человечности" и "геноцидом идей и сознания".

Напомним

россияне готовят школьников временно оккупированного Мариуполя к участию в войне против Украины: они проводят так называемые "военно-патриотические игры зарница". В местные учебные заведения приходят российские военные, обучают детей ходить строем, обращаться с оружием, оказывать медицинскую помощь в условиях войны и рекламируют вступление в ряды российской оккупационной армии.

россия планирует призвать 2500 крымчан в свою армию в весеннюю кампанию-2025 - ЦНС