рф выделяет более миллиарда рублей на финансирование "юнармии" для промывки мозгов украинским детям - ЦНС
Киев • УНН
россия увеличивает финансирование военизированной организации "юнармия" на ВОТ Украины, чтобы готовить детей к войне. Это часть преступной стратегии по геноциду идентичности.
Оккупанты превращают временно оккупированные территории Украины (ВОТ) в идеологические полигоны. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Центра национального сопротивления (ЦНС).
Детали
Отмечается, что в этом году военизированная детская организация "Юнармия" получит рекордное финансирование - более 1 миллиарда рублей.
Вдвое больше, чем в прошлом году. И это - не на образование, а на промывание мозгов и подготовку детей к войне
Авторы указывают, что "Юнармия" и "Движение первых" особенно активно действуют на ВОТ, "добровольно-принудительно загоняя детей в свои ряды".
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Там называют это "преступлениями против человечности" и "геноцидом идей и сознания".
Напомним
россияне готовят школьников временно оккупированного Мариуполя к участию в войне против Украины: они проводят так называемые "военно-патриотические игры зарница". В местные учебные заведения приходят российские военные, обучают детей ходить строем, обращаться с оружием, оказывать медицинскую помощь в условиях войны и рекламируют вступление в ряды российской оккупационной армии.
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