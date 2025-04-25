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рф, предварительно, ударила по Киеву северокорейской баллистической ракетой, спецслужбы проверяют детали - Зеленский
24 апреля, 18:25 • 14481 просмотра

рф, предварительно, ударила по Киеву северокорейской баллистической ракетой, спецслужбы проверяют детали - Зеленский

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россия планирует призвать 2500 крымчан в свою армию в весеннюю кампанию-2025 - ЦНС

Киев • УНН

 • 48 просмотра

Оккупанты планируют отправить 2500 жителей Крыма в армию рф в рамках весенней кампании. ЦНС отмечает, что это является политически мотивированным преступлением.

россия планирует призвать 2500 крымчан в свою армию в весеннюю кампанию-2025 - ЦНС

В рамках весенней кампании-2025 россия планирует отправить 2 500 человек из временно оккупированного Крыма в ряды своей армии. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Там уточнили, что призыв продолжается с 1 апреля по 15 июля - "под пропагандистские шоу и "торжественные проводы".

На самом деле "срочники" часто оказываются на фронте - без подготовки, без выбора, без права возвращения

- говорится в сообщении.

Отмечается, что принуждение к войне против собственного государства - это не служба, а политически мотивированное преступление.

Это попытка уничтожить украинскую нацию под видом "воинского долга"

- подчеркнули в ЦНС.

Там призвали правозащитные и международные организации фиксировать эти нарушения "как очередное доказательство для будущего трибунала".

Напомним

Президент США Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос, предлагает ли Белый дом признавать Крым российским в контексте заключения мирного соглашения между Украиной и рф. По его словам, он хочет, чтобы война россии против Украины "просто" закончилась.

Трамп заявил, что вернуть Крым будет трудно24.04.25, 22:55 • 2228 просмотров

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