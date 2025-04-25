россия планирует призвать 2500 крымчан в свою армию в весеннюю кампанию-2025 - ЦНС
Киев • УНН
Оккупанты планируют отправить 2500 жителей Крыма в армию рф в рамках весенней кампании. ЦНС отмечает, что это является политически мотивированным преступлением.
В рамках весенней кампании-2025 россия планирует отправить 2 500 человек из временно оккупированного Крыма в ряды своей армии. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.
Детали
Там уточнили, что призыв продолжается с 1 апреля по 15 июля - "под пропагандистские шоу и "торжественные проводы".
На самом деле "срочники" часто оказываются на фронте - без подготовки, без выбора, без права возвращения
Отмечается, что принуждение к войне против собственного государства - это не служба, а политически мотивированное преступление.
Это попытка уничтожить украинскую нацию под видом "воинского долга"
Там призвали правозащитные и международные организации фиксировать эти нарушения "как очередное доказательство для будущего трибунала".
Напомним
Президент США Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос, предлагает ли Белый дом признавать Крым российским в контексте заключения мирного соглашения между Украиной и рф. По его словам, он хочет, чтобы война россии против Украины "просто" закончилась.
Трамп заявил, что вернуть Крым будет трудно24.04.25, 22:55 • 2228 просмотров