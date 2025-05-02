В школах Криму окупанти повертають радянську систему оцінювання поведінки - ЦНС

У школи анексованого Криму окупанти повертають радянську практику репресій через оцінювання поведінки. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

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"У тимчасово окупованому Криму - новий рецидив СРСР. Окупанти повертають бали за поведінку в школах - за слухняність, як у радянські часи. Бо "так дисциплінованіше", каже "міністерка освіти" лаврик", - йдеться у повідомленні.

Але за цією "ностальгією" - контроль і репресії. Через дітей - тиск на родини. Особливо на тих, хто говорить українською чи не приймає "руський мір" - зазначили у ЦНС.

Там вважають, що це не турбота про виховання, а ще один інструмент залякування.

Нагадаємо

росіяни перетворюють анексований Крим на зону суцільного стеження. За інформацією ЦНС, на тимчасово окупованому півострові запускають "систему інтелектуального відеоспостереження", яку передадуть під контроль силовиків.

росія планує призвати 2500 кримчан до своєї армії у весняну кампанію-2025 - ЦНС