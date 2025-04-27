Окупанти перетворюють Крим на зону тотального стеження під контролем силовиків - ЦНС

$41.690.00
47.420.00
ukenru
Близько 40-45 українських спортсменів зможуть здобути олімпійські ліцензії на право участі в зимових Олімпійських іграх - НОК
Ексклюзив
16:20 • 5088 перегляди

Близько 40-45 українських спортсменів зможуть здобути олімпійські ліцензії на право участі в зимових Олімпійських іграх - НОК

Ексклюзив
27 квітня, 05:03 • 26262 перегляди

Річниця "Рамштайну": виклики та трансформації, які пережив формат

26 квітня, 14:39 • 75446 перегляди

П’ять неймовірних довгоочікуваних прем’єр травня: що подивитися

26 квітня, 11:58 • 72453 перегляди

Генштаб ЗСУ спростував російські заяви про завершення боїв на курщині: операція триває

26 квітня, 11:19 • 54746 перегляди

"Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали": Зеленський назвав "хорошою" зустріч із Трампом

Ексклюзив
26 квітня, 04:00 • 116087 перегляди

День Чорнобильської трагедії: все про екологічну катастрофу

25 квітня, 19:37 • 62644 перегляди

Найближчими днями можуть відбутися зустрічі, які повинні наблизити тишу для України - Зеленський

25 квітня, 19:10 • 50916 перегляди

Запізнення щонайменше на три тижні: Трамп заявив, що Україна не підписала угоду про копалини

Ексклюзив
25 квітня, 11:13 • 50752 перегляди

Виїзд українців за кордон: соціологиня розповіла про нові тенденції

25 квітня, 10:48 • 54237 перегляди

Україна не отримувала офіційних сигналів від США про їхній вихід з мирного процесу - МЗС

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+7°
1м/с
34%
760 мм
Популярнi новини

Донеччина під обстрілом російських загарбників: четверо загиблих, 17 поранених, руйнування

27 квітня, 09:07 • 6080 перегляди

Вибух в порту Ірану: щонайменше 25 загиблих, 800 поранених

27 квітня, 09:19 • 20719 перегляди

Окупанти завдали авіаційного удару по Херсону: постраждали четверо людей, пошкоджено будівлі

27 квітня, 09:40 • 4096 перегляди

Дуда про зустріч Зеленського й Трампа: найголовніше - це інтереси Польщі та поляків

27 квітня, 10:41 • 11749 перегляди

НБУ продав за тиждень понад 600 млн доларів: деталі

13:41 • 3788 перегляди
Публікації

День Чорнобильської трагедії: все про екологічну катастрофу
Ексклюзив

26 квітня, 04:00 • 116087 перегляди

Похорон Папи Римського Франциска: хто буде присутній на церемонії та як проходитиме меса

25 квітня, 10:30 • 97445 перегляди

Проводи 2025: як поминати померлих та які заходи безпеки цьогоріч

25 квітня, 05:56 • 126709 перегляди

“Трахтібідох”, криміналісти й аналітика з 2018-го: майстер-клас реформування фармринку від Нацакадемії правових наук України

24 квітня, 11:00 • 177134 перегляди

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

23 квітня, 14:18 • 336470 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Папа Франциск

Урсула фон дер Ляєн

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Рим

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

П’ять неймовірних довгоочікуваних прем’єр травня: що подивитися

26 квітня, 14:39 • 75446 перегляди

Каньє Вест запустив перший стрім на Twitch і за лічені хвилини полетів у бан за зігування

25 квітня, 15:56 • 37162 перегляди

Блейк Лайвлі з'явилася на червоній доріжці на гала-концерті Time100 у сукні від ліванського модельєра

25 квітня, 07:29 • 73068 перегляди

Меган Маркл виявила нову схожість між своїми дітьми та дітьми Кейт після того, як її звинуватили в копіюванні гардеробу Джорджа і Шарлотти

24 квітня, 15:17 • 64288 перегляди

Бен Аффлек розповів, чому діти критикують його фільми, кажучи: "це жахливо!"

24 квітня, 14:13 • 68109 перегляди
Актуальне

Facebook

Financial Times

Готовність 2030

Signal

КАБ-250

Окупанти перетворюють Крим на зону тотального стеження під контролем силовиків - ЦНС

Київ • УНН

 • 392 перегляди

росіяни розгортають у Криму систему відеоспостереження, яка збиратиме дані та передаватиме їх спецслужбам. Півострів стає концентраційним табором, де панують страх і репресії.

Окупанти перетворюють Крим на зону тотального стеження під контролем силовиків - ЦНС

росіяни перетворюють анексований Крим на зону суцільного стеження. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що на тимчасово окупованому півострові запускають "систему інтелектуального відеоспостереження", яку передадуть під контроль силовиків.

Під приводом "безпеки" росіяни посилюють тотальний контроль над цивільними. Система збиратиме відео, аналізуватиме його і передаватиме спецслужбам ворога. Крим дедалі більше стає концентраційним табором під відкритим небом

- розповіли в ЦНС.

Там наголосили, що російські окупанти "не приносять порядок - тільки страх і репресії".

Нагадаємо

У рамках весняної кампанії-2025 росія планує відправити 2 500 осіб з тимчасово окупованого Криму до лав своєї армії. При цьому призов триває "під пропагандистські шоу й "урочисті проводи".

У Сімферополі окупанти нищать дитячий парк під виглядом реконструкції - ЦНС18.04.25, 14:41 • 5726 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Суспільство
Крим
Brent
$66.98
Bitcoin
$94,049.10
S&P 500
$5,515.95
Tesla
$285.47
Газ TTF
$32.43
Золото
$3,316.56
Ethereum
$1,797.52