Окупанти перетворюють Крим на зону тотального стеження під контролем силовиків - ЦНС
Київ • УНН
росіяни розгортають у Криму систему відеоспостереження, яка збиратиме дані та передаватиме їх спецслужбам. Півострів стає концентраційним табором, де панують страх і репресії.
росіяни перетворюють анексований Крим на зону суцільного стеження. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.
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Зазначається, що на тимчасово окупованому півострові запускають "систему інтелектуального відеоспостереження", яку передадуть під контроль силовиків.
Під приводом "безпеки" росіяни посилюють тотальний контроль над цивільними. Система збиратиме відео, аналізуватиме його і передаватиме спецслужбам ворога. Крим дедалі більше стає концентраційним табором під відкритим небом
Там наголосили, що російські окупанти "не приносять порядок - тільки страх і репресії".
Нагадаємо
У рамках весняної кампанії-2025 росія планує відправити 2 500 осіб з тимчасово окупованого Криму до лав своєї армії. При цьому призов триває "під пропагандистські шоу й "урочисті проводи".
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