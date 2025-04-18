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Зеленський ввів санкцій проти кремлівських пропагандистів та виробників ракет "Іскандер": хто у списку
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У Сімферополі окупанти нищать дитячий парк під виглядом реконструкції - ЦНС

Київ • УНН

 • 2568 перегляди

У Сімферополі росіяни знищують Дитячий парк, який був заснований ще в 1958 році, прикриваючись реконструкцією. Насправді, це приватизація та воєнізація території.

У Сімферополі окупанти нищать дитячий парк під виглядом реконструкції - ЦНС

У тимчасово окупованому Сімферополі росіяни знищують дитячий парк під приводом "реконструкції". Про це повідомляє в Telegram Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

Йдеться про Дитячий парк у центрі столиці Автономної Республіки Крим. Він був заснований в 1958 році: там розташований міський зоопарк. До 1976 року Дитячий парк у Сімферополі був єдиним парком такого роду в колишньому срср.

Офіційною причиною закриття парку є "реконструкція" і "зміна комунікацій", а реальною – приватизація й воєнізація. Мешканців окупованих територій закликають фіксувати випадки перекриття публічних місць, а також підозрілого "будівництва" й облаштування військових об'єктів.

На місці дитячого пляжу — нова фортифікація, паркан із колючим дротом і VIP-зона для воєнних злочинців. Крим перетворюють не на курорт, а на військову базу. "Реконструкції" — це прикриття для захоплення територій

– заявили в Центрі національного спротиву.

Нагадаємо

Підрозділи росгвардії отримали наказ посилити патрулювання в окупованому Криму. Окупанти приділяють увагу виявленню розповсюджувачів агітаційних матеріалів.

Євген Устименко

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