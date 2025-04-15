В окупованому Криму росгвардія посилила патрулювання через страх перед партизанами - АТЕШ
Київ • УНН
В окупованому Криму підрозділи росгвардії отримали наказ посилити патрулювання для виявлення партизанських рухів. Окупанти приділяють увагу виявленню розповсюджувачів агітаційних матеріалів.
Підрозділи росгвардії отримали наказ посилити патрулювання. Окупанти намагаються виявити партизанські та підпільні рухи. Про це пише "АТЕШ", повідомляє УНН.
В Сімферополі підрозділи Росгвардії отримали наказ посилити патрулювання в місті.
Подібні накази діють у багатьох кримських містах. Особливу увагу окупанти приділяють виявленню партизанських і підпільних рухів, а також осіб, причетних до розповсюдження агітаційних матеріалів і розвідувальної діяльності, зазначає АТЕШ.
Підвищені заходи безпеки - це не сила, а страх. Страх перед тим, що рух опору зростає, а контроль над півостровом вислизає з рук окупантів.
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