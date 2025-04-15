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В окупованому Криму росгвардія посилила патрулювання через страх перед партизанами - АТЕШ

Київ • УНН

 • 6630 перегляди

В окупованому Криму підрозділи росгвардії отримали наказ посилити патрулювання для виявлення партизанських рухів. Окупанти приділяють увагу виявленню розповсюджувачів агітаційних матеріалів.

В окупованому Криму росгвардія посилила патрулювання через страх перед партизанами - АТЕШ

Підрозділи росгвардії отримали наказ посилити патрулювання. Окупанти намагаються виявити партизанські та підпільні рухи. Про це пише "АТЕШ", повідомляє УНН.

В Сімферополі підрозділи Росгвардії отримали наказ посилити патрулювання в місті.

- пише партизанський рух "АТЕШ" у себе на сторінці в ТГ-каналі. 

Подібні накази діють у багатьох кримських містах. Особливу увагу окупанти приділяють виявленню партизанських і підпільних рухів, а також осіб, причетних до розповсюдження агітаційних матеріалів і розвідувальної діяльності, зазначає АТЕШ.

Підвищені заходи безпеки - це не сила, а страх. Страх перед тим, що рух опору зростає, а контроль над півостровом вислизає з рук окупантів.

- повідомляє партизанський рух "АТЕШ" у Telegram.

Нагадаємо

російським військовим у Херсонській області заборонили користуватися мобільними телефонами через значні втрати особового складу. Заборона призвела до падіння морального духу окупантів, пише АТЕШ, передає УНН. 

Багато часу проблема ігнорувалась, поки кількість влучань не зросла в рази. Тепер управляти військами стало складніше, багато офіцерів виражають незадоволення цим рішенням

- йдеться у повідомленні.

Агент "АТЕШ" пошкодив ворожий танк на Донецькому напрямку13.04.25, 06:45 • 5813 переглядiв

Ігор Тележніков

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