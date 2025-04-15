В оккупированном Крыму росгвардия усилила патрулирование из-за страха перед партизанами – АТЕШ

Подразделения росгвардии получили приказ усилить патрулирование. Оккупанты пытаются выявить партизанские и подпольные движения. Об этом пишет "АТЕШ", сообщает УНН.

- пишет партизанское движение "АТЕШ" у себя на странице в ТГ-канале.

Подобные приказы действуют во многих крымских городах. Особое внимание оккупанты уделяют выявлению партизанских и подпольных движений, а также лиц, причастных к распространению агитационных материалов и разведывательной деятельности, отмечает АТЕШ.

Повышенные меры безопасности – это не сила, а страх. Страх перед тем, что движение сопротивления растет, а контроль над полуостровом ускользает из рук оккупантов.