В оккупированном Крыму росгвардия усилила патрулирование из-за страха перед партизанами – АТЕШ
Киев • УНН
В оккупированном Крыму подразделения росгвардии получили приказ усилить патрулирование для выявления партизанских движений. Оккупанты уделяют внимание выявлению распространителей агитационных материалов.
Подразделения росгвардии получили приказ усилить патрулирование. Оккупанты пытаются выявить партизанские и подпольные движения. Об этом пишет "АТЕШ", сообщает УНН.
В Симферополе подразделения Росгвардии получили приказ усилить патрулирование в городе.
Подобные приказы действуют во многих крымских городах. Особое внимание оккупанты уделяют выявлению партизанских и подпольных движений, а также лиц, причастных к распространению агитационных материалов и разведывательной деятельности, отмечает АТЕШ.
Повышенные меры безопасности – это не сила, а страх. Страх перед тем, что движение сопротивления растет, а контроль над полуостровом ускользает из рук оккупантов.
Напомним
российским военным в Херсонской области запретили пользоваться мобильными телефонами из-за значительных потерь личного состава. Запрет привел к падению морального духа оккупантов, пишет АТЕШ, передает УНН.
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