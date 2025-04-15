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В оккупированном Крыму росгвардия усилила патрулирование из-за страха перед партизанами – АТЕШ

Киев • УНН

 • 6610 просмотра

В оккупированном Крыму подразделения росгвардии получили приказ усилить патрулирование для выявления партизанских движений. Оккупанты уделяют внимание выявлению распространителей агитационных материалов.

В оккупированном Крыму росгвардия усилила патрулирование из-за страха перед партизанами – АТЕШ

Подразделения росгвардии получили приказ усилить патрулирование. Оккупанты пытаются выявить партизанские и подпольные движения. Об этом пишет "АТЕШ", сообщает УНН.

В Симферополе подразделения Росгвардии получили приказ усилить патрулирование в городе.

- пишет партизанское движение "АТЕШ" у себя на странице в ТГ-канале. 

Подобные приказы действуют во многих крымских городах. Особое внимание оккупанты уделяют выявлению партизанских и подпольных движений, а также лиц, причастных к распространению агитационных материалов и разведывательной деятельности, отмечает АТЕШ.

Повышенные меры безопасности – это не сила, а страх. Страх перед тем, что движение сопротивления растет, а контроль над полуостровом ускользает из рук оккупантов.

- сообщает партизанское движение "АТЕШ" в Telegram.

Напомним

российским военным в Херсонской области запретили пользоваться мобильными телефонами из-за значительных потерь личного состава. Запрет привел к падению морального духа оккупантов, пишет АТЕШ, передает УНН. 

Много времени проблема игнорировалась, пока количество попаданий не возросло в разы. Теперь управлять войсками стало сложнее, многие офицеры выражают недовольство этим решением

- говорится в сообщении.

Агент "АТЕШ" повредил вражеский танк на Донецком направлении13.04.25, 06:45 • 5807 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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