росіяни відправляють на Дніпровські острови непідготовлених мобілізованих та строковиків - “АТЕШ”

Угруповання "Дніпро" направляє непідготовлених мобілізованих та строковиків на Дніпровські острови. За даними руху "АТЕШ", це робиться для приховування реальних втрат, багато солдатів гинуть ще на підходах.