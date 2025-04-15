$41.320.07
47.030.11
ukenru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 17976 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 128088 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 123111 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 124532 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 123475 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 126953 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 189665 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 76698 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 163953 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115264 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
5м/с
29%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 34960 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

04:26 • 45608 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 44240 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 34032 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 17438 перегляди
Публікації

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 13437 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 34585 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 44791 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 128088 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 189665 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 6666 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 11448 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 107390 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 109124 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 52961 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Організації

Атеш

Новини по темi

На Херсонщині окупантам заборонили мобільні телефони через великі втрати - "Атеш"

Російським військовим у Херсонській області заборонили користуватися мобільними телефонами через значні втрати особового складу. Заборона призвела до падіння морального духу окупантів.

Війна • 5 квітня, 18:04 • 12809 перегляди

Диверсія у воронежі: "АТЕШ" вдарив по паливній логістиці окупантів

Рух "АТЕШ" пошкодив залізничну інфраструктуру у воронезькій області, порушивши постачання пального для російської армії. Диверсія ускладнила логістику окупантів.

Війна • 28 березня, 04:54 • 25620 перегляди

Підірвали перед самим прибуттям залізничного складу з боєкомплектом: чергова успішна операція "АТЕШ" у Криму

Рух "АТЕШ" повідомив про успішну диверсію біля Севастополя, внаслідок якої було завдано значної шкоди логістиці ворога. Залізничний склад з боєкомплектом не прибув вчасно.

Війна • 12 березня, 04:59 • 131481 перегляди

Партизани "АТЕШ" зірвали постачання палива окупантам у Запорізькій області

Рух "АТЕШ" провів диверсію на залізниці в Джанкойському районі Криму, знищивши релейну шафу. Операція завадила постачанню палива російським військам у Запорізькій області.

Війна • 9 березня, 05:29 • 42905 перегляди

Партизани вивели з ладу комплекс радіоелектронної боротьби окупантів

Агент руху "АТЕШ" з числа російських військових засипав цукор у паливний бак комплексу РЕБ РП-377ЛА. Несправність виявили лише через три дні, а диверсант успішно втік.

Війна • 17 лютого, 04:16 • 31215 перегляди

У російському осташкові з'явилися листівки із закликом приєднатися до руху опору - "АТЕШ"

В осташкові тверської області виявлено агітаційні матеріали, що закликають долучитися до руху опору. Листівки розміщено в місцях найбільшого скупчення людей як частину кампанії з поширення протестних настроїв.

Новини Світу • 29 січня, 22:22 • 24575 перегляди

На Херсонщині окупанти ховають військову техніку в захоплених будинках - партизани

Агенти руху "АТЕШ" виявили, що окупанти розміщують бронетехніку та РСЗВ у захоплених будинках жителів Херсонщини. Особливо цінну техніку прикривають маскувальними сітками.

Війна • 29 січня, 13:55 • 23138 перегляди

Окупанти в Криму розміщують опорні пункти в занедбаних багатоповерхівках - "АТЕШ"

У Євпаторії виявлено опорний пункт окупантів у занедбаній багатоповерхівці біля узбережжя. Розміщення військових об'єктів у цивільній забудові в Криму стало системним явищем для "оборони" та збагачення.

Війна • 11 січня, 08:11 • 33661 перегляди

Війська рф перекидають китайські баггі на курщину, ймовірно, для диверсійних рейдів - "АТЕШ"

Партизанський рух "АТЕШ" повідомив про переміщення колони з китайськими баггі Desertcross 1000-3 до курська. Техніка може використовуватися для диверсійних операцій на прикордонних територіях.

Війна • 11 грудня, 05:23 • 89526 перегляди

Терористи облаштовують нові вогневі позиції на набережній Євпаторії - "АТЕШ"

Партизанський рух "АТЕШ" виявив будівництво нових вогневих точок на набережній Євпаторії. Аналогічні укріплення з'являються по всьому західному узбережжі Криму.

Війна • 8 грудня, 06:46 • 74005 перегляди

Партизани "АТЕШ" підірвали важливий залізничний об'єкт на окупованій території Запоріжжя

Український рух "АТЕШ" знищив релейну шафу на залізниці біля села Урожайне в Запорізькій області. Диверсія порушила постачання військової техніки та палива для російських окупантів між станціями Великий та Верхній Токмак.

Війна • 17 листопада, 04:18 • 101488 перегляди

Диверсія в Херсонській області: знищено релейний шкаф біля Криму - "АТЕШ"

Агент руху "АТЕШ" провів успішну диверсію поблизу Новоолексіївки, знищивши релейний шкаф. Операція ускладнила логістику окупантів, особливо постачання пального після атаки на порт у Феодосії.

Війна • 20 жовтня, 02:19 • 82266 перегляди

Партизани "АТЕШ" виявили комплекс "Панцир-С1" на околицях москви

Проукраїнський рух "АТЕШ" виявив розташування ЗРК "Панцир-С1" на околицях Москви. Комплекс захищає ключові об'єкти від атак безпілотників, авіації та крилатих ракет після посилення оборони РФ.

Війна • 14 жовтня, 10:13 • 12752 перегляди

У Чорному морі перебувають 2 ворожі ракетоносії із загальним залпом до восьми "Калібрів"

ВМС ЗСУ повідомляють про 2 російські кораблі в Чорному морі, здатні нести до 8 крилатих ракет "Калібр". У Середземному морі також є корабель з 4 "Калібрами".

Війна • 12 жовтня, 04:10 • 48375 перегляди

Ураження нафтобази в Феодосії: в окупантів виник дефіцит палива, вони створюють мобільні заправки

Партизани повідомляють, що після пожежі на нафтобазі у Феодосії окупанти масово створюють мобільні заправні станції через дефіцит палива. Окупаційне російське командування обмежило перебування точок зберігання палива на одному місці до 10-12 годин.

Війна • 11 жовтня, 13:44 • 14067 перегляди

Через рекордні втрати рф на окупованих територіях бракує місць в лікарнях - "АТЕШ"

Окупанти зазнають катастрофічних втрат на Донеччині. За даними "АТЕШ", у 30-й ОМСБР щодня до 50 вбитих і поранених, лікарні переповнені, цивільних виписують для розміщення поранених військових.

Війна • 11 жовтня, 11:46 • 12270 перегляди

В окупованому Криму партизани розвідали арсенал, де росіяни зберігають боєприпаси для флоту - "АТЕШ"

Проукраїнський рух "АТЕШ" провів розвідку 17-го арсеналу Чорноморського флоту РФ в Севастополі. Виявлено високі заходи безпеки, включаючи спостережні вежі, караульні пости та патрулі.

Війна • 8 жовтня, 12:32 • 11994 перегляди

росіяни відправляють на Дніпровські острови непідготовлених мобілізованих та строковиків - “АТЕШ”

Угруповання "Дніпро" направляє непідготовлених мобілізованих та строковиків на Дніпровські острови. За даними руху "АТЕШ", це робиться для приховування реальних втрат, багато солдатів гинуть ще на підходах.

Війна • 6 жовтня, 14:45 • 21288 перегляди

Партизани провели розвідку 4 полку радіохімічного біологічного захисту у Сімферополі - “АТЕШ”

Українські партизани з руху "АТЕШ" провели розвідку 4 полку радіохімічного біологічного захисту у Сімферополі. Агенти встановили місця зберігання техніки, організацію охорони та зафіксували патрулі й пости.

Війна • 6 жовтня, 08:07 • 20773 перегляди

Партизани провели диверсію на залізничних гілках на Курщині - "АТЕШ"

Підпільний рух "АТЕШ" повідомив про диверсію на ключовій залізничній гілці в Курській області. Підрив релейної шафи ускладнить постачання російської армії на фронт.

Війна • 30 вересня, 02:39 • 51412 перегляди

Партизани провели розвідку російських військ на полігоні "Ангарський" у Криму - "АТЕШ"

Українські партизани з руху "АТЕШ" провели розвідку на полігоні 126-ї окремої бригади берегової оборони в Криму. Зібрано дані про навчання, нові укріплення та рух техніки окупантів.

Війна • 28 вересня, 22:24 • 19859 перегляди

Окупанти у Севастополі залучають цивільних до зведення фортифікацій - партизани

російські військові у Севастополі використовують цивільних для зведення фортифікацій через нестачу особового складу. Партизанський рух "Атеш" виявив маршрути переміщення техніки та місця будівництва укріплень.

Суспільство • 26 вересня, 08:15 • 17636 перегляди

росіяни будують нові укріплення на в'їздах до окупованої Євпаторії - "АТЕШ"

Окупанти встановлюють нові інженерні укріплення в Євпаторії, повідомляє підпільний рух "АТЕШ". Це може бути пов'язано з навчаннями "тероборони" Криму та зростанням партизанського руху на окупованих територіях.

Війна • 25 вересня, 12:40 • 14263 перегляди

Окупанти будують вежі для систем ППО вздовж Кримського мосту - ЦЖР

На острові Тузла біля Керченського мосту росіяни встановлюють металеві вежі з системами ППО "Панцирь-С1М". Вежі висотою 30-35 метрів розміщують обабіч мосту для створення "купола" безпеки.

Війна • 22 вересня, 16:19 • 34541 перегляди

"АТЕШ" знайшов базу постачання ЗС рф в окупованому Сімферополі

Підпільний рух «АТЕШ» виявив місце розташування бази постачання Чорноморського флоту РФ у Криму. На базі зберігаються продовольчі запаси для військ на півострові та угруповання «Дніпро».

Війна • 22 вересня, 12:43 • 34690 перегляди

У росіян великі втрати на Лиманському напрямку - "АТЕШ"

На Лиманському напрямі у росіян значні втрати особового складу. Через масові порушення дисципліни створено "символічну 9 роту" для порушників, повідомляє підпільний рух "АТЕШ".

Суспільство • 20 вересня, 13:40 • 13740 перегляди

На Донеччині партизани виявили новий склад боєприпасів росіян - "АТЕШ"

На Донеччині партизани знайшли новий польовий склад російських боєприпасів біля Берестового. Рух "АТЕШ" повідомив координати складу, куди росіяни звезли кілька вантажівок снарядів для фронту.

Війна • 20 вересня, 10:44 • 10907 перегляди

росіяни перекидують техніку на курщину - партизани

Партизанський рух "АТЕШ" повідомив про переміщення озброєння та техніки 810-ї бригади морської піхоти рф до курської області. Це може свідчити про нестачу озброєння на Курському напрямку.

Війна • 19 вересня, 13:26 • 14761 перегляди

Партизани виявили ЗРК "Бук-М3" у окупованому Севастополі - "АТЕШ"

Українські партизани виявили ЗРК "Бук-М3" та станцію радіолокації П-18 у Гагарінському районі окупованого Севастополя. Ця точка ППО здатна виявляти і знищувати цілі на більшій відстані.

Війна • 18 вересня, 07:42 • 14020 перегляди

У Самарській області посилюють мобілізацію для боїв у Курській області

У Самарській області РФ посилюють мобілізаційні заходи. Новомобілізованих масово направляють у складі 15-ї мотострілецької бригади на проблемні ділянки фронту в Курській області.

Суспільство • 18 вересня, 02:51 • 19753 перегляди