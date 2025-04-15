Російським військовим у Херсонській області заборонили користуватися мобільними телефонами через значні втрати особового складу. Заборона призвела до падіння морального духу окупантів.
Рух "АТЕШ" пошкодив залізничну інфраструктуру у воронезькій області, порушивши постачання пального для російської армії. Диверсія ускладнила логістику окупантів.
Рух "АТЕШ" повідомив про успішну диверсію біля Севастополя, внаслідок якої було завдано значної шкоди логістиці ворога. Залізничний склад з боєкомплектом не прибув вчасно.
Рух "АТЕШ" провів диверсію на залізниці в Джанкойському районі Криму, знищивши релейну шафу. Операція завадила постачанню палива російським військам у Запорізькій області.
Агент руху "АТЕШ" з числа російських військових засипав цукор у паливний бак комплексу РЕБ РП-377ЛА. Несправність виявили лише через три дні, а диверсант успішно втік.
В осташкові тверської області виявлено агітаційні матеріали, що закликають долучитися до руху опору. Листівки розміщено в місцях найбільшого скупчення людей як частину кампанії з поширення протестних настроїв.
Агенти руху "АТЕШ" виявили, що окупанти розміщують бронетехніку та РСЗВ у захоплених будинках жителів Херсонщини. Особливо цінну техніку прикривають маскувальними сітками.
У Євпаторії виявлено опорний пункт окупантів у занедбаній багатоповерхівці біля узбережжя. Розміщення військових об'єктів у цивільній забудові в Криму стало системним явищем для "оборони" та збагачення.
Партизанський рух "АТЕШ" повідомив про переміщення колони з китайськими баггі Desertcross 1000-3 до курська. Техніка може використовуватися для диверсійних операцій на прикордонних територіях.
Партизанський рух "АТЕШ" виявив будівництво нових вогневих точок на набережній Євпаторії. Аналогічні укріплення з'являються по всьому західному узбережжі Криму.
Український рух "АТЕШ" знищив релейну шафу на залізниці біля села Урожайне в Запорізькій області. Диверсія порушила постачання військової техніки та палива для російських окупантів між станціями Великий та Верхній Токмак.
Агент руху "АТЕШ" провів успішну диверсію поблизу Новоолексіївки, знищивши релейний шкаф. Операція ускладнила логістику окупантів, особливо постачання пального після атаки на порт у Феодосії.
Проукраїнський рух "АТЕШ" виявив розташування ЗРК "Панцир-С1" на околицях Москви. Комплекс захищає ключові об'єкти від атак безпілотників, авіації та крилатих ракет після посилення оборони РФ.
ВМС ЗСУ повідомляють про 2 російські кораблі в Чорному морі, здатні нести до 8 крилатих ракет "Калібр". У Середземному морі також є корабель з 4 "Калібрами".
Партизани повідомляють, що після пожежі на нафтобазі у Феодосії окупанти масово створюють мобільні заправні станції через дефіцит палива. Окупаційне російське командування обмежило перебування точок зберігання палива на одному місці до 10-12 годин.
Окупанти зазнають катастрофічних втрат на Донеччині. За даними "АТЕШ", у 30-й ОМСБР щодня до 50 вбитих і поранених, лікарні переповнені, цивільних виписують для розміщення поранених військових.
Проукраїнський рух "АТЕШ" провів розвідку 17-го арсеналу Чорноморського флоту РФ в Севастополі. Виявлено високі заходи безпеки, включаючи спостережні вежі, караульні пости та патрулі.
Угруповання "Дніпро" направляє непідготовлених мобілізованих та строковиків на Дніпровські острови. За даними руху "АТЕШ", це робиться для приховування реальних втрат, багато солдатів гинуть ще на підходах.
Українські партизани з руху "АТЕШ" провели розвідку 4 полку радіохімічного біологічного захисту у Сімферополі. Агенти встановили місця зберігання техніки, організацію охорони та зафіксували патрулі й пости.
Підпільний рух "АТЕШ" повідомив про диверсію на ключовій залізничній гілці в Курській області. Підрив релейної шафи ускладнить постачання російської армії на фронт.
Українські партизани з руху "АТЕШ" провели розвідку на полігоні 126-ї окремої бригади берегової оборони в Криму. Зібрано дані про навчання, нові укріплення та рух техніки окупантів.
російські військові у Севастополі використовують цивільних для зведення фортифікацій через нестачу особового складу. Партизанський рух "Атеш" виявив маршрути переміщення техніки та місця будівництва укріплень.
Окупанти встановлюють нові інженерні укріплення в Євпаторії, повідомляє підпільний рух "АТЕШ". Це може бути пов'язано з навчаннями "тероборони" Криму та зростанням партизанського руху на окупованих територіях.
На острові Тузла біля Керченського мосту росіяни встановлюють металеві вежі з системами ППО "Панцирь-С1М". Вежі висотою 30-35 метрів розміщують обабіч мосту для створення "купола" безпеки.
Підпільний рух «АТЕШ» виявив місце розташування бази постачання Чорноморського флоту РФ у Криму. На базі зберігаються продовольчі запаси для військ на півострові та угруповання «Дніпро».
На Лиманському напрямі у росіян значні втрати особового складу. Через масові порушення дисципліни створено "символічну 9 роту" для порушників, повідомляє підпільний рух "АТЕШ".
На Донеччині партизани знайшли новий польовий склад російських боєприпасів біля Берестового. Рух "АТЕШ" повідомив координати складу, куди росіяни звезли кілька вантажівок снарядів для фронту.
Партизанський рух "АТЕШ" повідомив про переміщення озброєння та техніки 810-ї бригади морської піхоти рф до курської області. Це може свідчити про нестачу озброєння на Курському напрямку.
Українські партизани виявили ЗРК "Бук-М3" та станцію радіолокації П-18 у Гагарінському районі окупованого Севастополя. Ця точка ППО здатна виявляти і знищувати цілі на більшій відстані.
У Самарській області РФ посилюють мобілізаційні заходи. Новомобілізованих масово направляють у складі 15-ї мотострілецької бригади на проблемні ділянки фронту в Курській області.