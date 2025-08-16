$41.450.00
48.440.00
ukenru
13:32 • 4638 перегляди
Перед візитом Зеленського до Вашингтона: лідери "коаліції охочих" завтра проведуть відеозустріч
12:47 • 10404 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
10:46 • 16808 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
09:52 • 21857 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
08:59 • 25326 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 36298 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 181996 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 175632 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 131025 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 120033 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
Партизани розвідали інформацію про виробництво ракетних компонентів "Калібр" та "Іскандер" у російській Казані

Київ • УНН

 • 838 перегляди

Рух "АТЕШ" отримав інформацію про виробництво компонентів ракет "Калібр" та "Іскандер" на Казанському пороховому заводі. Усі дані передані Силам оборони України для планування ударів по об'єктах.

Партизани розвідали інформацію про виробництво ракетних компонентів "Калібр" та "Іскандер" у російській Казані

Партизанський рух "АТЕШ" отримав дані про виробництво ракетних компонентів "Калібр" та "Іскандер" у казані. Уся ключова інформація буде передана Силам оборони України задля планування ударів по цих об’єктах, пише УНН з посиланням на "АТЕШ".

Наші агенти встановили контакт із співробітниками Казанського порохового заводу – одного з ключових підприємств ВПК РФ. Працівники, які більше не хочуть бути частиною кривавої війни, добровільно передали інформацію про внутрішній об'єкт: розміщення цехів, складів, дані про персонал і систему охорони 

- повідомили в «АТЕШ».

Зазначається, що на заводі виробляється вибухівка, тверде ракетне паливо та компоненти для ракет "Калібр" та "Іскандер". Ці ракети застосовуються для ударів по українських містах, які призводять до загибелі мирних жителів та руйнування інфраструктури.

Ми також отримали дані про ключових співробітників підприємства, включаючи персональні дані, посади та транспорт провідних інженерів. Нам відомо, чим вони їздять і за якими маршрутами. Особлива увага — директор заводу: ми знаємо, що ти регулярно приходиш на роботу близько 8:55 і знаємо на чому ти приїжджаєш 

- підкреслили в «АТЕШ».

Партизани наголосили, що усю зібрану інформацію було передано Силам оборони України для точного планування ударів по об'єктах військової інфраструктури.

Доповнення

Влада татарстану у рф запровадила режим "Килим" через безпілотники, під загрозою, за повідомленнями росЗМІ у тому числі єлабуга, повідомляють, що під ударом - завод із виробництва "шахедів"

Агенти "Атеш" знищили релейну шафу на залізничній розв'язці біля ростова-на-дону. Це зупинило рух ешелонів з технікою та боєприпасами на південно-західному напрямку.

Павло Зінченко

ВійнаНовини Світу
Поїзд
«Калібр» (сімейство ракет)
Атеш (рух)
Збройні сили України
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Україна