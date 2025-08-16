Партизани розвідали інформацію про виробництво ракетних компонентів "Калібр" та "Іскандер" у російській Казані
Київ • УНН
Рух "АТЕШ" отримав інформацію про виробництво компонентів ракет "Калібр" та "Іскандер" на Казанському пороховому заводі. Усі дані передані Силам оборони України для планування ударів по об'єктах.
Партизанський рух "АТЕШ" отримав дані про виробництво ракетних компонентів "Калібр" та "Іскандер" у казані. Уся ключова інформація буде передана Силам оборони України задля планування ударів по цих об’єктах, пише УНН з посиланням на "АТЕШ".
Наші агенти встановили контакт із співробітниками Казанського порохового заводу – одного з ключових підприємств ВПК РФ. Працівники, які більше не хочуть бути частиною кривавої війни, добровільно передали інформацію про внутрішній об'єкт: розміщення цехів, складів, дані про персонал і систему охорони
Зазначається, що на заводі виробляється вибухівка, тверде ракетне паливо та компоненти для ракет "Калібр" та "Іскандер". Ці ракети застосовуються для ударів по українських містах, які призводять до загибелі мирних жителів та руйнування інфраструктури.
Ми також отримали дані про ключових співробітників підприємства, включаючи персональні дані, посади та транспорт провідних інженерів. Нам відомо, чим вони їздять і за якими маршрутами. Особлива увага — директор заводу: ми знаємо, що ти регулярно приходиш на роботу близько 8:55 і знаємо на чому ти приїжджаєш
Партизани наголосили, що усю зібрану інформацію було передано Силам оборони України для точного планування ударів по об'єктах військової інфраструктури.
Доповнення
Влада татарстану у рф запровадила режим "Килим" через безпілотники, під загрозою, за повідомленнями росЗМІ у тому числі єлабуга, повідомляють, що під ударом - завод із виробництва "шахедів"
Агенти "Атеш" знищили релейну шафу на залізничній розв'язці біля ростова-на-дону. Це зупинило рух ешелонів з технікою та боєприпасами на південно-західному напрямку.