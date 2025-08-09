У татарстані ввели режим "Килим" через загрозу дронів: повідомляють, що під ударом - завод із виробництва "шахедів"
Київ • УНН
Влада татарстану ввела режим "Килим" через безпілотники.
Влада татарстану у рф запровадила режим "Килим" через безпілотники, під загрозою, за повідомленнями росЗМІ у тому числі єлабуга, повідомляють, що під ударом - завод із виробництва "шахедів", пише УНН.
Деталі
У ніч на 9 серпня в татарстані було введено режим "Килим" та оголошено загрозу атаки безпілотних літальних апаратів. Міністерство надзвичайних ситуацій рф закликало жителів спуститися в укриття.
"У татарстані продовжує діяти режим "небезпека БПЛА". Він був введений о 00:41. Даний режим вводиться в разі виявлення безпілотних летальних апаратів, що рухаються у напрямку до нашої республіки", - повідомив офіційний канал уряду регіону у телеграм-каналі.
"З 10:06 оголошено загрозу атаки БПЛА на міста альметьєвськ, нижньокамськ, єлабуга. Будьте пильні!" - додали у телеграм-каналі.
Також зʼявилася інформація про влучання дронів по цеху БПЛА.
Це підтвердили і в русі "АТЕШ", повідомивши про "демілітаризацію заводу із виробництва "шахедів" у татарстані".
Але поки офіційних коментарів з цього приводу не було.
