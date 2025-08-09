В татарстане ввели режим "Ковер" из-за угрозы дронов: сообщают, что под ударом - завод по производству "шахедов"

$41.460.00
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 101751 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 68194 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 188064 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 182311 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 88948 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 137781 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 75726 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
8 августа, 09:33 • 54408 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
8 августа, 09:21 • 38615 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Главная
политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
спорт
Культура
Лайфхак
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
В Британии состоится встреча Украины и ее союзников перед переговорами Трампа с путиным - Axios8 августа, 23:51 • 13609 просмотра
В двух областях разрешили движение грузовикам во время комендантского часа9 августа, 00:47 • 44651 просмотра
Сопротивление: россияне заставляют жителей на ВОТ Украины устанавливать мессенджер-шпион9 августа, 01:33 • 44453 просмотра
В Румынии подозревают рф в умышленной порче азербайджанской нефти9 августа, 02:00 • 16550 просмотра
Путин передал орден ленина сотруднице ЦРУ, сын которой погиб, воюя за россию9 августа, 03:19 • 24935 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo8 августа, 14:38 • 187985 просмотра
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея КузьминыхPhoto8 августа, 14:30 • 120700 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 182242 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 190600 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 139331 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Андрей Сибига
Стив Уиткофф
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Белый дом
Херсон
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 190626 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 186946 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 199465 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 203225 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ6 августа, 05:58 • 190501 просмотра
Шахед-136
Financial Times
Нью-Йорк Таймс
9К720 Искандер
BFM TV

В татарстане ввели режим "Ковер" из-за угрозы дронов: сообщают, что под ударом - завод по производству "шахедов"

Киев • УНН

 • 1040 просмотра

Власти татарстана ввели режим "Ковер" из-за беспилотников.

В татарстане ввели режим "Ковер" из-за угрозы дронов: сообщают, что под ударом - завод по производству "шахедов"

Власти татарстана в рф ввели режим "Ковер" из-за беспилотников, под угрозой, по сообщениям росСМИ, в том числе елабуга, сообщается, что под ударом - завод по производству "шахедов", пишет УНН.

Детали

В ночь на 9 августа в татарстане был введен режим "Ковер" и объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Министерство чрезвычайных ситуаций рф призвало жителей спуститься в укрытия.

"В татарстане продолжает действовать режим "опасность БПЛА". Он был введен в 00:41. Данный режим вводится в случае обнаружения беспилотных летательных аппаратов, движущихся в направлении нашей республики", - сообщил официальный канал правительства региона в телеграм-канале.

"С 10:06 объявлена угроза атаки БПЛА на города альметьевск, нижнекамск, елабуга. Будьте бдительны!" - добавили в телеграм-канале.

Также появилась информация о попадании дронов по цеху БПЛА.

Это подтвердили и в движении "АТЕШ", сообщив о "демилитаризации завода по производству "шахедов" в татарстане".

Но пока официальных комментариев по этому поводу не было.

Атаки БПЛА на рф и Крым: горит воинская часть, НПЗ и останавливаются поезда07.08.25, 11:55 • 75627 просмотров

Вероника Марченко

ВойнаНовости Мира