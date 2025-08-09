В татарстане ввели режим "Ковер" из-за угрозы дронов: сообщают, что под ударом - завод по производству "шахедов"
Киев • УНН
Власти татарстана ввели режим "Ковер" из-за беспилотников.
Власти татарстана в рф ввели режим "Ковер" из-за беспилотников, под угрозой, по сообщениям росСМИ, в том числе елабуга, сообщается, что под ударом - завод по производству "шахедов", пишет УНН.
Детали
В ночь на 9 августа в татарстане был введен режим "Ковер" и объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Министерство чрезвычайных ситуаций рф призвало жителей спуститься в укрытия.
"В татарстане продолжает действовать режим "опасность БПЛА". Он был введен в 00:41. Данный режим вводится в случае обнаружения беспилотных летательных аппаратов, движущихся в направлении нашей республики", - сообщил официальный канал правительства региона в телеграм-канале.
"С 10:06 объявлена угроза атаки БПЛА на города альметьевск, нижнекамск, елабуга. Будьте бдительны!" - добавили в телеграм-канале.
Также появилась информация о попадании дронов по цеху БПЛА.
Это подтвердили и в движении "АТЕШ", сообщив о "демилитаризации завода по производству "шахедов" в татарстане".
Но пока официальных комментариев по этому поводу не было.
