Атаки БПЛА на рф и Крым: горит воинская часть, НПЗ и останавливаются поезда
Киев • УНН
Массированные удары беспилотников нанесли ущерб военным объектам и инфраструктуре в краснодарском крае и временно оккупированном Крыму. Зафиксированы пожары на воинской части и нефтеперерабатывающем заводе, а также остановка поездов из-за повреждения железнодорожной сети.
российские объекты в Краснодарском крае и во временно оккупированном Крыму подверглись массированным ударам беспилотниками. Горят воинская часть и нефтеперерабатывающий завод, нарушено железнодорожное сообщение. В регионе – серия пожаров и паника среди населения. Об этом сообщают Telegram-каналы, пишет УНН.
Детали
В ночь на 7 августа на территории российской федерации и в оккупированном Крыму зафиксирована серия атак беспилотников по военным и инфраструктурным объектам. Особенно интенсивные удары пришлись на краснодарский край.
В славянске-на-кубани, по сообщениям местных жителей, загорелась воинская часть №61661. Очевидцы обнародовали видео масштабного пожара после попадания БПЛА. Информация о возгорании подтверждена в официальной рассылке местной системы оповещения, хотя номер части там не упомянут.
Параллельно в поселке афипском горит нефтеперерабатывающий завод. Как сообщает оперативный штаб Краснодарского края, возгорание произошло после того, как обломки дрона попали в технологическую установку для переработки газа и конденсата. Пожару был присвоен 4-й ранг сложности. Огонь охватил площадь 250 м², но спасателям удалось локализовать пожар и полностью его ликвидировать к 8:21 утра.
Кроме того, обломки БПЛА повредили контактную сеть железной дороги между станциями величковка и ангелинская. Из-за этого было остановлено семь пассажирских поездов. Задержки продлятся до трех часов, сообщает северо-кавказская железная дорога. Жертв среди гражданского населения нет.
российская федерация и временно оккупированный Крым стали мишенью масштабной волны ударов беспилотников. В течение ночи и утра 7 августа сообщают о многочисленных взрывах, пожарах и нарушениях транспортной инфраструктуры.
В Крыму ситуация также остается напряженной. По сообщениям телеграм-канала "Крымский ветер", взрывы и звуки работы ПВО слышны были в Красноперекопском районе, Джанкое, Гвардейском и в районе Старокрымского полигона. В чатах Джанкоя обсуждали обломки, якобы упавшие на улицу Калинина – эта информация требует дополнительного подтверждения.
В Судаке очевидцы зафиксировали столб дыма, который мог быть следствием взрыва. Видео распространил канал Supernova+, однако подлинность записи пока не подтверждена.
На фоне этих событий российские СМИ традиционно пытаются занижать масштабы повреждений. Впрочем, видео очевидцев и локальные телеграм-каналы свидетельствуют о серьезных последствиях атак.
Напомним
В ночь на 7 августа Украина отразила атаку 112 БПЛА типа Shahed и имитаторов, обезвредив 89 вражеских целей. Зафиксировано попадание 23 дронов на 11 локациях.