Атаки БПЛА на рф та Крим: палає військова частина, НПЗ і зупиняються поїзди
Київ • УНН
Масовані удари безпілотників завдали шкоди військовим об'єктам та інфраструктурі в краснодарському краї та тимчасово окупованому Криму. Зафіксовано пожежі на військовій частині та нафтопереробному заводі, а також зупинку потягів через пошкодження залізничної мережі.
російські об’єкти в Краснодарському краї та у тимчасово окупованому Криму зазнали масованих ударів безпілотниками. Палають військова частина та нафтопереробний завод, порушено залізничне сполучення. У регіоні – серія пожеж та паніка серед населення. Про це повідомляють Telegram-канали, пише УНН.
Деталі
У ніч на 7 серпня на території російської федерації та в окупованому Криму зафіксовано серію атак безпілотників по військових та інфраструктурних об’єктах. Особливо інтенсивні удари припали на краснодарський край.
У слов’янську-на-кубані, за повідомленнями місцевих жителів, загорілася військова частина №61661. Очевидці оприлюднили відео масштабної пожежі після влучання БПЛА. Інформацію про займання підтверджено в офіційній розсилці місцевої системи оповіщення, хоча номер частини там не згадано.
Паралельно у селищі афіпському палає нафтопереробний завод. Як повідомляє оперативний штаб краснодарського краю, займання сталося після того, як уламки дрона влучили у технологічну установку для переробки газу та конденсату. Пожежі було надано 4-й ранг складності. Вогонь охопив площу 250 м², але рятувальникам вдалося локалізувати пожежу та повністю її ліквідувати до 8:21 ранку.
Крім того, уламки БПЛА пошкодили контактну мережу залізниці між станціями величковка та ангелінська. Через це було зупинено сім пасажирських поїздів. Затримки триватимуть до трьох годин, повідомляє північно-кавказька залізниця. Жертв серед цивільного населення немає.
російська федерація та тимчасово окупований Крим стали мішенню масштабної хвилі ударів безпілотників. Протягом ночі та ранку 7 серпня повідомляють про численні вибухи, пожежі та порушення транспортної інфраструктури.
У Криму ситуація також залишається напруженою. За повідомленнями телеграм-каналу "Крымский ветер", вибухи та звуки роботи ППО чути було в Красноперекопському районі, Джанкої, Гвардійському та в районі Старокримського полігону. У чатах Джанкоя обговорювали уламки, що нібито впали на вулицю Калініна – ця інформація потребує додаткового підтвердження.
У Судаку очевидці зафіксували стовп диму, який міг бути наслідком вибуху. Відео розповсюдив канал Supernova+, однак автентичність запису поки не підтверджено.
На фоні цих подій російські ЗМІ традиційно намагаються занижувати масштаби пошкоджень. Утім, відео очевидців та локальні телеграм-канали свідчать про серйозні наслідки атак.
Нагадаємо
У ніч на 7 серпня Україна відбила атаку 112 БПЛА типу Shahed та імітаторів, знешкодивши 89 ворожих цілей. Зафіксовано влучання 23 дронів на 11 локаціях.