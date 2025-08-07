$41.610.07
Ексклюзив
08:14
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
06:56
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозру
6 серпня, 22:17
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
6 серпня, 17:38
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
6 серпня, 17:25
Новий варіант коронавірусу Stratus виявлено на Полтавщині: що про нього відомо
Ексклюзив
6 серпня, 14:54
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри
Ексклюзив
6 серпня, 13:33
БАДи - це зло? Що думають лікарі про вітаміни і спроби зарегулювати цей ринок
6 серпня, 13:32
Україна намагається розблокувати транзит через Молдову: МЗС про ситуацію із депортованими українцями на грузинському КПП
Ексклюзив
6 серпня, 13:30
Закриття справи проти головного юриста НБУ Зими оскаржать в суді – Олена Сосєдка
6 серпня, 13:03
Новий механізм постачання зброї Україні PURL: що передбачає ініціатива
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
Ексклюзив
08:14
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри
Ексклюзив
6 серпня, 14:54
Defence City запускають без авіації? Чому це ставить під загрозу стратегічну перевагу України 6 серпня, 14:07
Новий механізм постачання зброї Україні PURL: що передбачає ініціатива 6 серпня, 13:03
Програма лікування безпліддя: у МОЗ пояснили вікове обмеження для жінок 6 серпня, 12:59
Атаки БПЛА на рф та Крим: палає військова частина, НПЗ і зупиняються поїзди

Київ • УНН

 • 3540 перегляди

Масовані удари безпілотників завдали шкоди військовим об'єктам та інфраструктурі в краснодарському краї та тимчасово окупованому Криму. Зафіксовано пожежі на військовій частині та нафтопереробному заводі, а також зупинку потягів через пошкодження залізничної мережі.

Атаки БПЛА на рф та Крим: палає військова частина, НПЗ і зупиняються поїзди

російські об’єкти в Краснодарському краї та у тимчасово окупованому Криму зазнали масованих ударів безпілотниками. Палають військова частина та нафтопереробний завод, порушено залізничне сполучення. У регіоні – серія пожеж та паніка серед населення. Про це повідомляють Telegram-канали, пише УНН.

Деталі

У ніч на 7 серпня на території російської федерації та в окупованому Криму зафіксовано серію атак безпілотників по військових та інфраструктурних об’єктах. Особливо інтенсивні удари припали на краснодарський край.

У слов’янську-на-кубані, за повідомленнями місцевих жителів, загорілася військова частина №61661. Очевидці оприлюднили відео масштабної пожежі після влучання БПЛА. Інформацію про займання підтверджено в офіційній розсилці місцевої системи оповіщення, хоча номер частини там не згадано.

Паралельно у селищі афіпському палає нафтопереробний завод. Як повідомляє оперативний штаб краснодарського краю, займання сталося після того, як уламки дрона влучили у технологічну установку для переробки газу та конденсату. Пожежі було надано 4-й ранг складності. Вогонь охопив площу 250 м², але рятувальникам вдалося локалізувати пожежу та повністю її ліквідувати до 8:21 ранку.

Крім того, уламки БПЛА пошкодили контактну мережу залізниці між станціями величковка та ангелінська. Через це було зупинено сім пасажирських поїздів. Затримки триватимуть до трьох годин, повідомляє північно-кавказька залізниця. Жертв серед цивільного населення немає.

російська федерація та тимчасово окупований Крим стали мішенню масштабної хвилі ударів безпілотників. Протягом ночі та ранку 7 серпня повідомляють про численні вибухи, пожежі та порушення транспортної інфраструктури.

У Криму ситуація також залишається напруженою. За повідомленнями телеграм-каналу "Крымский ветер", вибухи та звуки роботи ППО чути було в Красноперекопському районі, Джанкої, Гвардійському та в районі Старокримського полігону. У чатах Джанкоя обговорювали уламки, що нібито впали на вулицю Калініна – ця інформація потребує додаткового підтвердження.

У Судаку очевидці зафіксували стовп диму, який міг бути наслідком вибуху. Відео розповсюдив канал Supernova+, однак автентичність запису поки не підтверджено.

На фоні цих подій російські ЗМІ традиційно намагаються занижувати масштаби пошкоджень. Утім, відео очевидців та локальні телеграм-канали свідчать про серйозні наслідки атак.

Нагадаємо

У ніч на 7 серпня Україна відбила атаку 112 БПЛА типу Shahed та імітаторів, знешкодивши 89 ворожих цілей. Зафіксовано влучання 23 дронів на 11 локаціях.

Лілія Подоляк

ВійнаНовини Світу
Шахед-136
Крим