89 зі 112 дронів знешкоджено під час нічної атаки рф на Україну
Київ • УНН
У ніч на 7 серпня Україна відбила атаку 112 БпЛА типу Shahed та імітаторів, знешкодивши 89 ворожих цілей. Зафіксовано влучання 23 дронів на 11 локаціях.
рф уночі запустила по Україні 112 дронів, 89 з них знешкоджено, є влучання 23 в 11 місцях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 7 серпня (із 22.30 6 серпня) ворог атакував 112-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ - рф, Чауда, Гвардійське - ТОТ Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 89 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, сході та в центрі країни
"Зафіксовано влучання 23 БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях", - ідеться у повідомленні.
Нічна атака рф дронами зачепила Дніпро та три райони: відомо про 4 постраждалих07.08.25, 08:19 • 998 переглядiв