89 из 112 дронов обезврежены во время ночной атаки рф на Украину

рф ночью запустила по Украине 112 дронов, 89 из них обезврежены, есть попадания 23 в 11 местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 7 августа (с 22.30 6 августа) враг атаковал 112-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда, Гвардейское - ВОТ Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 89 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, востоке и в центре страны - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

"Зафиксировано попадание 23 БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях", - говорится в сообщении.

