89 из 112 дронов обезврежены во время ночной атаки рф на Украину
Киев • УНН
В ночь на 7 августа Украина отразила атаку 112 БпЛА типа Shahed и имитаторов, обезвредив 89 вражеских целей. Зафиксированы попадания 23 дронов на 11 локациях.
рф ночью запустила по Украине 112 дронов, 89 из них обезврежены, есть попадания 23 в 11 местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 7 августа (с 22.30 6 августа) враг атаковал 112-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда, Гвардейское - ВОТ Крыма.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 89 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, востоке и в центре страны
"Зафиксировано попадание 23 БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях", - говорится в сообщении.
