6 августа, 22:17 • 14492 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 35447 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
6 августа, 17:25 • 42881 просмотра
Новый вариант коронавируса Stratus обнаружен на Полтавщине: что о нем известно
Эксклюзив
6 августа, 14:54 • 88708 просмотра
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Эксклюзив
6 августа, 13:33 • 65095 просмотра
БАДы - это зло? Что думают врачи о витаминах и попытках зарегулировать этот рынок
6 августа, 13:32 • 60194 просмотра
Украина пытается разблокировать транзит через Молдову: МИД о ситуации с депортированными украинцами на грузинском КПП
Эксклюзив
6 августа, 13:30 • 47115 просмотра
Закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы обжалуют в суде – Елена Соседка
6 августа, 13:03 • 97037 просмотра
Новый механизм поставок оружия Украине PURL: что предусматривает инициатива
Эксклюзив
6 августа, 10:11 • 71004 просмотра
Госцентр занятости назвал профессии с отсутствующим спросом и самые востребованные специальности
6 августа, 09:59 • 48186 просмотра
рф атаковала в Одесской области компрессорную станцию ГТС на маршруте для газа из США и Азербайджана - Минэнерго
89 из 112 дронов обезврежены во время ночной атаки рф на Украину

Киев • УНН

 • 450 просмотра

В ночь на 7 августа Украина отразила атаку 112 БпЛА типа Shahed и имитаторов, обезвредив 89 вражеских целей. Зафиксированы попадания 23 дронов на 11 локациях.

89 из 112 дронов обезврежены во время ночной атаки рф на Украину

рф ночью запустила по Украине 112 дронов, 89 из них обезврежены, есть попадания 23 в 11 местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 7 августа (с 22.30 6 августа) враг атаковал 112-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда, Гвардейское - ВОТ Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 89 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, востоке и в центре страны

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

"Зафиксировано попадание 23 БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях", - говорится в сообщении.

Ночная атака рф дронами затронула Днепр и три района: известно о 4 пострадавших07.08.2025, 08:19 • 1008 просмотров

Юлия Шрамко

Война
Курск
Вооруженные силы Украины
Шахед-136
Крым